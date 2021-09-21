В еще одном киевском торгово-развлекательном центре открылся центр массовой вакцинации от коронавируса.

Он заработал в Ocean Plaza с 21 сентября и будет открыт ежедневно с 11.00 по 17.00.

Посетители ТРЦ смогут найти его на нулевом этаже, возле магазина Watsons.

Все желающие смогут получить прививку, предварительно записавшись на вакцинацию. Это можно сделать на сайте Helsi.me или по телефону 0 800 60 20 19.

Пункт прививки работает в режиме живой очереди. Желательно заранее подписать декларацию с семейным врачом. Тем, у кого ее нет, нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Вакцинация от коронавируса проходит в Украине с конца февраля 2021 года. Первыми прививку получили медики, военные, работники образовательной сферы. С июля это стало доступно для всех украинцев старше 18 лет.

Кроме того, у граждан есть возможность выбрать производителя вакцины. Иммунизация эффективна в борьбе с коронавирусом, помогает избежать тяжелых последствий в случае заболевания.

Источник: Ocean Plaza — Оушен Плаза