У ще одному київському торгово-розважальному центрі відкрився центр масової вакцинації від коронавірусу.

Він запрацював в Ocean Plaza з 21 вересня і буде відкритий щодня з 11.00 до 17.00.

Відвідувачі ТРЦ зможуть знайти його на нульовому поверсі, біля магазину Watsons.

Усі охочі зможуть отримати щеплення, попередньо записавшись на вакцинацію. Це можна зробити на сайті Helsi.me або за телефоном 0 800 60 20 19.

Пункт щеплення працює у режимі живої черги. Бажано заздалегідь підписати декларацію з сімейним лікарем. Тим, у кого її немає, потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Першими щеплення отримали медики, військові, працівники освітньої сфери. З липня це доступно для всіх українців від 18 років.

Крім того, у громадян є можливість обрати виробника вакцини. Імунізація ефективна у боротьбі з коронавірусом, допомагає уникнути важких наслідків у разі захворювання.

Джерело: Ocean Plaza – Оушен Плаза