Піку захворюваності на грип та ГРВІ в Україні варто очікувати у жовтні-листопаді.

Такий прогноз озвучила завідувач відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Оксана Кошалко під час прес-конференції 22 вересня 2021 року.

– Пік захворюваності спрогнозувати складно, оскільки туди входить коронавірус. Але я думаю, що цьогоріч він буде у жовтні-листопаді, – зазначила Оксана Кошалко.

За її словами, захворюваність в Україні і надалі зростатиме, її рівень вже близький до епідпорогу.

Водночас на території України поки що немає лабораторного підтвердження циркуляції вірусів грипу.

Попри те, що зростання захворюваності на грип та ГРВІ в Україні очікують пізніше, у країні вже досить напружена ситуація з коронавірусом.

Протягом вересня кількість нових випадків значно збільшилася, через це уряд посилив карантин. Нові заходи розпочнуть діяти з 23 вересня.

Українців закликають активно вакцинуватися і дотримуватися обмежувальних заходів.