Що таке ГРВІ: симптоми та лікування

ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) – захворювання, спровоковане вірусом, яке вражає органи дихальної системи людини – ніс, горло, гортань, трахею, бронхи та легені. Можуть також виникати ускладнення з очима.

Про те, що таке ГРВІ, її симптоми та як лікувати, Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Надія Жарікова.

Що таке ГРВІ

– Суть ГРВІ зашифрована у її назві. Гостра – раптово починається, респіраторна – вражає дихальні шляхи, вірусна – спровокована вірусом інфекція, – говорить Надія Жарікова.

Захворювання провокує не один, а ціла група вірусів. Зазвичай їх налічується понад 200 типів. Найчастіше це риновірус (у 30-50% випадках), також часто трапляються віруси парагрипу, респіраторно-синцитіальний та аденовірус.

Їхній точний перелік не ведеться в Україні, оскільки їх багато і вони постійно мутують.

По суті, сюди належать і грип, і навіть коронавірус, адже вони також раптово починаються та вражають дихальну систему. Але зазвичай ці захворювання протікають у важчій формі та вражають й інші системи людського організму, тому фахівці їх відокремлюють.

Збудники ГРВІ провокують хворобу у легкій формі, простіше цей стан називають застудою. ГРВІ та застуда, за словами лікаря, є синоніми.

– Коли лікар не може визначити, який вірус викликав хворобу, він пише, що це ГРВІ. Іноді він може підозрювати, що це риновірус, який більше вражає ніс, чи аденовірус, що провокує проблеми з очима, кон’юнктивіт, – додає терапевт.

ГРВІ – симптоми

Гостра респіраторна вірусна інфекція має симптоми, схожі на інші хвороби, спровоковані вірусами грипу та коронавірусу.

Надія Жарікова назвала найпоширеніші з них:

загальна слабкість;

незначний головний біль;

нежить прозорого кольору;

дискомфорт, першіння, болі у горлі;

незначне сльозовиділення;

помірна температура – 37 °С, 37,2 °С, рідше вона буває високою – 38-39 °С.

Крім того, у дорослих можуть фіксуватися збільшення лімфатичних вузлів, біль в очах, відсутність апетиту, безсоння, ломота у суглобах, підвищена пітливість та озноб.

Щодо дітей, то у них ГРВІ може протікати важче – з втратою апетиту, млявістю, високою температурою через інтоксикацію і недостатній питний режим.

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Попри схожість симптоматики з грипом та коронавірусом, ГРВІ все-таки можна відрізнити.

– Застуда починається не так гостро, як грип. Симптоми проявляються плавно. Людина проконтактувала з хворим, і через день чи через два у неї плавно з’являються симптоми – слабкість, втомлюваність, голова починає боліти. Потім підвищується температура, – пояснює Надія Жарікова.

Під час захворювання на грип людина чітко фіксує початок хвороби.

– Грип починається дуже гостро. Людина пам’ятає день, коли це трапилося. Наприклад, увечері різкий стрибок температури до 39 °С, озноб, пітливість, – додає терапевт.

Із коронавірусом ситуація складніша, адже він може проявлятися як завгодно. Він має свої характерні ознаки – раніше була втрата нюху та смаку, нині – діарея. Проте часто у людини просто підвищується температура, фіксується головний біль та ломота у тілі, через що на початку хвороби їх можна переплутати. Але під час Covid-19 стан хворого може різко погіршитися.

Коронавірус також проявляється температурою. Проте про симптоми говорити складно, бо дуже по-різному проявляється.

Лікування ГРВІ

За словами терапевта, зазвичай застуда триває від трьох до семи днів та минає сама собою.

– Можна нічого не робити – і вона сама мине. Нині немає препаратів, які б діяли на респіраторні віруси, – коментує Надія Жарікова.

Проте все ж рекомендують дотримуватися низки порад, щоб поліпшити перебіг хвороби та уникнути ускладнень. Якщо людина вперше захворіла на ГРВІ, то їй краще піти до лікаря та проконсультуватися з ним щодо лікування.

– Простіше піти до лікаря, щоб він пояснив, як правильно лікуватися. Бо іноді люди можуть самостійно начитатися неперевірених рекомендацій, довіряти народній медицині та використовувати недієві препарати, – говорить Надія Жарікова.

Але якщо хвороба турбує повторно, то можна дотримуватися тих самих рекомендацій, які лікар озвучив раніше.

Як лікувати ГРВІ:

вживати препарати, спрямовані на подолання симптомів – наприклад, жарознижувальні або проти головного болю;

побути кілька днів вдома;

дотримуватися питного режиму;

провітрювати кімнату;

забезпечити нормальний мікроклімат у кімнаті (температура +20 °С та вологість повітря 60-70%);

багато відпочивати;

збалансовано харчуватися.

Якщо стан не поліпшився, треба звертатися до лікаря.

Ускладнення ГРВІ

Якщо ГРВІ не лікувати, можуть виникнути ускладнення, серед них – отит, ларингіт, трахеїт, пневмонія, гайморит, кон’юнктивіт та менінгіт.

Також це може спровокувати загострення хронічних хвороб та станів.