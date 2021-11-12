Что такое ОРВИ: симптомы и лечение

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – заболевание, спровоцированное вирусом, которое поражает органы дыхательной системы человека – нос, горло, гортань, трахею, бронхи и легкие. Могут также возникать осложнения с глазами.
О том, что такое ОРВИ, ее симптомах и как лечить, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Надежда Жарикова.
Что такое ОРВИ
— Суть ОРВИ зашифрована в ее названии. Острая – внезапно начинается, респираторная – поражает дыхательные пути, вирусная – спровоцированная вирусом инфекция, – говорит Надежда Жарикова.
Заболевание провоцирует не один, а целая группа вирусов. Обычно их насчитывается более 200 типов. Чаще это риновирус (в 30-50% случаях), также часто встречаются вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный и аденовирус.
Их точный перечень не ведется в Украине, поскольку их много и они постоянно мутируют.
По сути, сюда относятся и грипп, и даже коронавирус, ведь они внезапно начинаются и поражают дыхательную систему. Но обычно заболевания протекают в более тяжелой форме и поражают и другие системы человеческого организма, поэтому специалисты отделяют их.
Возбудители ОРВИ провоцируют болезнь в легкой форме, проще это состояние называют простудой. ОРВИ и простуда, по словам врача, синонимы.
– Когда врач не может определить, какой вирус вызвал болезнь, он пишет, что это ОРВИ. Иногда он может подозревать, что это больше поражающий нос риновирус или аденовирус, провоцирующий проблемы с глазами, конъюнктивит, — добавляет терапевт.
ОРВИ – симптомы
Острая респираторная вирусная инфекция имеет симптомы, похожие на другие болезни, спровоцированные вирусами гриппа и коронавируса.
Надежда Жарикова назвала самые распространенные из них:
- общая слабость;
- незначительная головная боль;
- насморк прозрачного цвета;
- дискомфорт, першение, боли в горле;
- незначительное слезоотделение;
- умеренная температура – 37 °С, 37,2 °С, реже она бывает высокой – 38-39 °С.
Кроме того, у взрослых может фиксироваться увеличение лимфатических узлов, боли в глазах, отсутствие аппетита, бессонница, ломота в суставах, повышенная потливость и озноб.
Что касается детей, то у них ОРВИ может протекать тяжелее – с потерей аппетита, вялостью, высокой температурой из-за интоксикации и недостаточного питьевого режима.
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Несмотря на схожесть симптоматики с гриппом и коронавирусом, ОРВИ все же можно отличить.
– Простуда начинается не так остро, как грипп. Симптомы появляются плавно. Человек проконтактировал с больным, и через день или через два у него плавно появляются симптомы – слабость, утомляемость, голова начинает болеть. Потом повышается температура, – объясняет Надежда Жарикова.
Во время заболевания гриппом человек четко фиксирует начало болезни.
– Грипп начинается очень остро. Человек помнит день, когда это произошло. К примеру, вечером резкий скачок температуры до 39 °С, озноб, потливость, — добавляет терапевт.
С коронавирусом ситуация более сложная, ведь он может проявляться как угодно. У него есть свои характерные признаки — раньше была потеря обоняния и вкуса, сейчас — диарея. Однако часто у человека просто повышается температура, фиксируются головные боли и ломота в теле, поэтому в начале болезни их можно перепутать. Но во время Covid-19 состояние больного может резко ухудшиться.
Коронавирус также проявляется температурой. Однако о симптомах говорить сложно, потому что очень по-разному проявляется.
Лечение ОРВИ
По словам терапевта, обычно простуда длится от трех до семи дней и проходит сама собой.
— Можно ничего не делать – и она пройдет сама по себе. Сейчас нет препаратов, которые действовали бы на респираторные вирусы, — комментирует Надежда Жарикова.
Однако все же рекомендуют придерживаться ряда советов, чтобы улучшить течение болезни и избежать осложнений. Если человек впервые заболел ОРВИ, то ему лучше пойти к врачу и проконсультироваться с ним по поводу лечения.
– Проще пойти к врачу, чтобы он объяснил, как правильно лечиться. Потому что иногда люди могут самостоятельно начитаться непроверенных рекомендаций, доверять народной медицине и использовать недейственные препараты, — говорит Надежда Жарикова.
Но если болезнь беспокоит повторно, то можно придерживаться тех же рекомендаций, которые врач озвучил раньше.
Как лечить ОРВИ:
- употреблять препараты, направленные на преодоление симптомов – например, жаропонижающие или против головных болей;
- побыть несколько дней дома;
- соблюдать питьевой режим;
- проветривать комнату;
- обеспечить нормальный микроклимат в комнате (температура +20°С и влажность воздуха 60-70%);
- много отдыхать;
- сбалансированно питаться.
Если состояние не улучшилось, нужно обращаться к врачу.
Осложнения ОРВИ
Если ОРВИ не лечить, могут возникнуть осложнения, среди них — отит, ларингит, трахеит, пневмония, гайморит, конъюнктивит и менингит.
Также это может спровоцировать обострение хронических заболеваний и состояний.