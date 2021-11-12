Что такое ОРВИ: симптомы и лечение

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – заболевание, спровоцированное вирусом, которое поражает органы дыхательной системы человека – нос, горло, гортань, трахею, бронхи и легкие. Могут также возникать осложнения с глазами.

О том, что такое ОРВИ, ее симптомах и как лечить, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Надежда Жарикова.

Что такое ОРВИ

— Суть ОРВИ зашифрована в ее названии. Острая – внезапно начинается, респираторная – поражает дыхательные пути, вирусная – спровоцированная вирусом инфекция, – говорит Надежда Жарикова.

Заболевание провоцирует не один, а целая группа вирусов. Обычно их насчитывается более 200 типов. Чаще это риновирус (в 30-50% случаях), также часто встречаются вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный и аденовирус.

Их точный перечень не ведется в Украине, поскольку их много и они постоянно мутируют.

По сути, сюда относятся и грипп, и даже коронавирус, ведь они внезапно начинаются и поражают дыхательную систему. Но обычно заболевания протекают в более тяжелой форме и поражают и другие системы человеческого организма, поэтому специалисты отделяют их.

Возбудители ОРВИ провоцируют болезнь в легкой форме, проще это состояние называют простудой. ОРВИ и простуда, по словам врача, синонимы.

– Когда врач не может определить, какой вирус вызвал болезнь, он пишет, что это ОРВИ. Иногда он может подозревать, что это больше поражающий нос риновирус или аденовирус, провоцирующий проблемы с глазами, конъюнктивит, — добавляет терапевт.

ОРВИ – симптомы

Острая респираторная вирусная инфекция имеет симптомы, похожие на другие болезни, спровоцированные вирусами гриппа и коронавируса.

Надежда Жарикова назвала самые распространенные из них:

общая слабость;

незначительная головная боль;

насморк прозрачного цвета;

дискомфорт, першение, боли в горле;

незначительное слезоотделение;

умеренная температура – 37 °С, 37,2 °С, реже она бывает высокой – 38-39 °С.

Кроме того, у взрослых может фиксироваться увеличение лимфатических узлов, боли в глазах, отсутствие аппетита, бессонница, ломота в суставах, повышенная потливость и озноб.

Что касается детей, то у них ОРВИ может протекать тяжелее – с потерей аппетита, вялостью, высокой температурой из-за интоксикации и недостаточного питьевого режима.

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Несмотря на схожесть симптоматики с гриппом и коронавирусом, ОРВИ все же можно отличить.

– Простуда начинается не так остро, как грипп. Симптомы появляются плавно. Человек проконтактировал с больным, и через день или через два у него плавно появляются симптомы – слабость, утомляемость, голова начинает болеть. Потом повышается температура, – объясняет Надежда Жарикова.

Во время заболевания гриппом человек четко фиксирует начало болезни.

– Грипп начинается очень остро. Человек помнит день, когда это произошло. К примеру, вечером резкий скачок температуры до 39 °С, озноб, потливость, — добавляет терапевт.

С коронавирусом ситуация более сложная, ведь он может проявляться как угодно. У него есть свои характерные признаки — раньше была потеря обоняния и вкуса, сейчас — диарея. Однако часто у человека просто повышается температура, фиксируются головные боли и ломота в теле, поэтому в начале болезни их можно перепутать. Но во время Covid-19 состояние больного может резко ухудшиться.

Коронавирус также проявляется температурой. Однако о симптомах говорить сложно, потому что очень по-разному проявляется.

Лечение ОРВИ

По словам терапевта, обычно простуда длится от трех до семи дней и проходит сама собой.

— Можно ничего не делать – и она пройдет сама по себе. Сейчас нет препаратов, которые действовали бы на респираторные вирусы, — комментирует Надежда Жарикова.

Однако все же рекомендуют придерживаться ряда советов, чтобы улучшить течение болезни и избежать осложнений. Если человек впервые заболел ОРВИ, то ему лучше пойти к врачу и проконсультироваться с ним по поводу лечения.

– Проще пойти к врачу, чтобы он объяснил, как правильно лечиться. Потому что иногда люди могут самостоятельно начитаться непроверенных рекомендаций, доверять народной медицине и использовать недейственные препараты, — говорит Надежда Жарикова.

Но если болезнь беспокоит повторно, то можно придерживаться тех же рекомендаций, которые врач озвучил раньше.

Как лечить ОРВИ:

употреблять препараты, направленные на преодоление симптомов – например, жаропонижающие или против головных болей;

побыть несколько дней дома;

соблюдать питьевой режим;

проветривать комнату;

обеспечить нормальный микроклимат в комнате (температура +20°С и влажность воздуха 60-70%);

много отдыхать;

сбалансированно питаться.

Если состояние не улучшилось, нужно обращаться к врачу.

Осложнения ОРВИ

Если ОРВИ не лечить, могут возникнуть осложнения, среди них — отит, ларингит, трахеит, пневмония, гайморит, конъюнктивит и менингит.

Также это может спровоцировать обострение хронических заболеваний и состояний.