Осенью увеличивается риск подхватить острые вирусные инфекционные заболевания, для которых характерны повышенная температура, насморк, боль в горле, кашель. В то же время если это именно ОРВИ, лечить их антибиотиками нельзя, такие меры не будут эффективными.
По данным Минздрава, почти 64% украинцев ошибочно считают, что препарат их спасет от ОРВИ.
— Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за медицинской помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной. В то же время назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови, — говорится в сообщении профильного ведомства.
Антибиотики не помогают при заболеваниях, спровоцированных вирусом, куда входят ОРВИ.
Они эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями.
Также злоупотребление грозит тем, что организм выработает иммунитет, и лекарства не помогут тогда, когда это действительно будет необходимо.
Что делать, если есть признаки ОРВИ?
- Обратиться к семейному врачу, он поможет определить причину болезни.
- Если это ОРВИ, лечиться симптоматически — ликвидировать отдельные признаки (насморк, температуру).
- Придерживаться постельного режима.
- Пить много воды, чая, любой жидкости.
- Регулярно проветривать помещение.
- Питаться сбалансировано.
- Не употреблять хаотично лекарства.
Когда нужны антибиотики?
Препараты необходимо принимать только тогда, когда ОРВИ спровоцировали бактериальные осложнения. Но назначить их может только врач. Самостоятельно идти в аптеку и покупать лекарства нельзя.