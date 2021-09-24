Осенью увеличивается риск подхватить острые вирусные инфекционные заболевания, для которых характерны повышенная температура, насморк, боль в горле, кашель. В то же время если это именно ОРВИ, лечить их антибиотиками нельзя, такие меры не будут эффективными.

По данным Минздрава, почти 64% украинцев ошибочно считают, что препарат их спасет от ОРВИ.

— Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за медицинской помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной. В то же время назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови, — говорится в сообщении профильного ведомства.

Антибиотики не помогают при заболеваниях, спровоцированных вирусом, куда входят ОРВИ.

Они эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями.

Также злоупотребление грозит тем, что организм выработает иммунитет, и лекарства не помогут тогда, когда это действительно будет необходимо.

Что делать, если есть признаки ОРВИ?

Обратиться к семейному врачу, он поможет определить причину болезни. Если это ОРВИ, лечиться симптоматически — ликвидировать отдельные признаки (насморк, температуру). Придерживаться постельного режима. Пить много воды, чая, любой жидкости. Регулярно проветривать помещение. Питаться сбалансировано. Не употреблять хаотично лекарства.

Когда нужны антибиотики?

Препараты необходимо принимать только тогда, когда ОРВИ спровоцировали бактериальные осложнения. Но назначить их может только врач. Самостоятельно идти в аптеку и покупать лекарства нельзя.