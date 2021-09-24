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Антибиотики не помогут. Как лечить ОРВИ

24 сентября, 11:28 Людмила Грубнік
грипп
Источник: Depositphotos

Осенью увеличивается риск подхватить острые вирусные инфекционные заболевания, для которых характерны повышенная температура, насморк, боль в горле, кашель. В то же время если это именно ОРВИ, лечить их антибиотиками нельзя, такие меры не будут эффективными.

По данным Минздрава, почти 64% украинцев ошибочно считают, что препарат их спасет от ОРВИ.

— Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за медицинской помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной. В то же время назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови, — говорится в сообщении профильного ведомства.

Антибиотики не помогают при заболеваниях, спровоцированных вирусом, куда входят ОРВИ.

Они эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями.

Также злоупотребление грозит тем, что организм выработает иммунитет, и лекарства не помогут тогда, когда это действительно будет необходимо.

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Что делать, если есть признаки ОРВИ?

  1. Обратиться к семейному врачу, он поможет определить причину болезни.
  2. Если это ОРВИ, лечиться симптоматически — ликвидировать отдельные признаки (насморк, температуру).
  3. Придерживаться постельного режима.
  4. Пить много воды, чая, любой жидкости.
  5. Регулярно проветривать помещение.
  6. Питаться сбалансировано.
  7. Не употреблять хаотично лекарства.
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Когда нужны антибиотики?

Препараты необходимо принимать только тогда, когда ОРВИ спровоцировали бактериальные осложнения. Но назначить их может только врач. Самостоятельно идти в аптеку и покупать лекарства нельзя.

Источник
Минздрав
Теги
Антибіотики , грві , МОЗ України
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