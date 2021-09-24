Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует всем людям старше 6 месяцев, за редкими исключениями, делать прививку от гриппа каждый сезон.

За более чем 80 лет человечество приняло миллиарды доз вакцины против гриппа, что позволило предотвратить заболевание, уменьшить симптомы и защитить тех, кто подвержен более высокому риску осложнений.

— В большинстве мест земного шара грипп начинает циркулировать к ноябрю-декабрю. Поэтому всем рекомендуется завершить вакцинацию от гриппа к октябрю. То есть сейчас – самое время, — отмечает специалист по инфекционным заболеваниям клиники Майо профессор Прия Сампаткумар.

Число случаев гриппа в прошлом году было низким, и эксперты в области здравоохранения, такие как Сампаткумар, связывают это с пандемией и профилактическими мерами, которые были приняты для сокращения распространения Covid-19. Однако, ожидается, что в этом сезоне грипп свое возьмет, особенно если люди не сделают против него прививку.

— В этом году мы опасаемся, что при ослаблении рекомендаций по маскировке во многих местах грипп будет распространяться легче, — полагает ученая.

По ее словам, прививки против гриппа и против Covid-19 можно сделать одновременно.

Профессор также подчеркивает, что прививка от гриппа не защищает людей от заражения Covid-19, а вакцинация от Covid-19 не защищает от заражения гриппом.

Если вы заболели гриппом и ослаблены, у вас будет больше шансов иметь плохие последствия, если вы заразитесь Covid-19. Так что неплохо было бы получить вакцину от гриппа и по этой причине тоже, уверена эксперт.