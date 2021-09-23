В Украине государственный контроль качества прошла одна вакцина от гриппа — четырехвалентное инактивированное вещество, производитель — Южная Корея.

Ожидается, что в страну доставят около 200 тыс. доз вакцины.

— Выданы положительные заключения о соответствии требованиям государственных и международных стандартов на 60,6 тыс. доз вакцины (серии Q60221047 и Q60221048), — говорится в сообщении Минздрава.

Еще два вещества для профилактики гриппа сейчас находятся на лабораторном контроле качества.

Результаты касательно их эффективности и безопасности ожидаются 3 октября 2021 года.

Вакцины:

четырехвалентная инактивированная, производитель — Франция, на лабораторном контроле — 84 691 доза (серия V3H624M);

четырехвалентная инактивированная, производитель — Нидерланды, на лабораторном контроле — 140 026 доз (серия Z23).

В целом в Украину должны доставить 1,25 млн доз вакцины от гриппа.

Ежегодно в осенне-зимний период в Украине осложняется ситуация с заболеваемостью гриппом. Поэтому специалисты советуют украинцам вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий болезни.