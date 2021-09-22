В аптечную сеть поступит около миллиона доз вакцины от гриппа.

Об этом на брифинге сообщил заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика.

— Есть официальное сообщение, что три вакцины находятся на контроле, — отметил Александр Заика. — Как только он закончится, сразу они попадут в розничную сеть. Это будут четырехкомпонентные вакцины производства Кореи, Франции, а также Нидерландов.

Как напомнил представитель ЦОЗ, вакцинация от гриппа в Украине не является обязательной, но медики рекомендуют сделать прививку.

— Мы советуем вакцинироваться в начале эпидсезона, — сказал Заика. — Желательно делать в сентябре, как только будет доступной вакцина. Это можно делать в октябре, в ноябре, но чем раньше, тем лучше.

Вакцинироваться также можно на протяжении всего эпидсезона. Но нужно учесть, что вакцина подействует через две недели после ее введения.

По прогнозу ВОЗ в Украине ожидается 4 штамма вируса гриппа: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный В/Washington/02/2019(линия B Victoria); вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

В Китае появился новый вид свиного гриппа G4. Он похож на вирус H1N1, из-за которого в 2009 году была эпидемия.

По словам ученых, несмотря на то, что этот вирус легко переносится, все еще нет доказательств передачи от человека к человеку.