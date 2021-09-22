До аптечної мережі надійде близько мільйона доз вакцини від грипу.

Про це на брифінгу повідомив завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я України Олександр Заіка.

– Є офіційне повідомлення, що три вакцини перебувають на контролі, – зазначив Олександр Заіка. – Як тільки він закінчиться, одразу вони потраплять до роздрібної мережі. Це будуть чотирьохкомпонентні вакцини виробництва Кореї, Франції, а також Нідерландів.

Як нагадав представник ЦГЗ, вакцинація від грипу в Україні не є обов’язковою, але медики рекомендують зробити щеплення.

– Ми радимо вакцинуватися на початку епідсезона, – сказав Заика. – Бажано робити у вересні, як тільки буде доступною вакцина. Це можна робити у жовтні, в листопаді, але чим раніше, тим краще.

Вакцинуватися також можна впродовж усього епідсезона. Але потрібно врахувати, що вакцина подіє за два тижні після її введення.

За прогнозом ВООЗ в Україні очікують 4 штами вірусу грипу: вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria); вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

У Китаї з’явився новий вид свинячого грипу G4. Він схожий на вірус H1N1, через який у 2009 році була епідемія.

За словами вчених, незважаючи на те, що цей вірус легко переноситься, все ще немає доказів передачі від людини до людини.