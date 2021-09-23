В Україні державний контроль якості пройшла одна вакцина від грипу – чотирьохвалентна інактивована речовина, виробник – Південна Корея.

Очікується, що до країни доправлять близько 200 тис. доз вакцини.

– Видано позитивні висновки про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів на 60,6 тис. доз вакцини (серії Q60221047 та Q60221048), – йдеться у повідомленні МОЗ.

Ще дві речовини для профілактики грипу наразі перебувають на лабораторному контролі якості.

Результати щодо їхньої ефективності та безпечності очікуються 3 жовтня 2021 року.

Вакцини:

чотирьохвалентна інактивована, виробник – Франція, на лабораторному контролі – 84 691 доза (серія V3H624M);

чотирьохвалентна інактивована, виробник – Нідерланди, на лабораторному контролі – 140 026 доз (серія Z23).

Загалом до України мають доправити 1,25 млн доз вакцини від грипу.

Щорічно в осінньо-зимовий період в Україні ускладнюється ситуація із захворюваністю на грип. Через це фахівці радять українцям вакцинуватися, аби уникнути тяжких наслідків хвороби.