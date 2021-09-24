Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендує всім людям старше 6 місяців, за рідкісними винятками, робити щеплення від грипу кожен сезон.

За більш ніж 80 років людство прийняло мільярди доз вакцини проти грипу, що дозволило запобігти захворюванню, зменшити симптоми і захистити тих, хто схильний до більш високого ризику ускладнень.

– У більшості місць земної кулі грип починає циркулювати до листопада-грудня. Тому всім рекомендується завершити вакцинацію від грипу до жовтня. Тобто зараз – саме час, – зазначає фахівець з інфекційних захворювань клініки Майо професор Прия Сампаткумар.

Кількість випадків грипу в минулому році була низькою, і експерти в галузі охорони здоров’я, такі як Сампаткумар, пов’язують це з пандемією і профілактичними заходами, які були прийняті для скорочення поширення Covid-19. Однак, очікується, що в цьому сезоні грип своє візьме, особливо якщо люди не зроблять проти нього щеплення.

– Цього року ми побоюємося, що при ослабленні рекомендацій з маскування в багатьох місцях грип буде поширюватися легше, – вважає вчена.

За її словами, щеплення проти грипу і проти Covid-19 можна зробити одночасно.

Професор також підкреслює, що щеплення від грипу не захищає людей від зараження Covid-19, а вакцинація від Covid-19 не захищає від зараження грипом.

Якщо ви захворіли на грип і ослаблені, у вас буде більше шансів мати погані наслідки, якщо ви заразитеся Covid-19. Так що непогано було б отримати вакцину від грипу і з цієї причини теж, впевнена експерт.