Восени зростає ризик підхопити гострі вірусні інфекційні захворювання, для яких характерні підвищена температура, нежить, біль у горлі, кашель. Водночас якщо це саме ГРВІ, лікувати їх антибіотиками не можна, такі заходи не будуть ефективними.

За даними МОЗ, майже 64% українців помилково вважають, що препарат їх врятує від ГРВІ.

– Люди зловживають прийомом антибіотиків без звернення по медичну допомогу, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної. Водночас призначити антибіотик може лише лікар за результатами аналізу крові, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

Антибіотики не допомагають під час захворювань, спровокованих вірусом, до яких належать ГРВІ.

Вони ефективні лише у боротьбі з бактеріальними інфекціями.

Також зловживання загрожує тим, що організм напрацює імунітет, і ліки не допоможуть тоді, коли це справді буде необхідно.

Що робити, якщо є ознаки ГРВІ?

Звернутися до сімейного лікаря, він допоможе визначити причину хвороби. Якщо це ГРВІ, лікуватися симптоматично – ліквідовувати окремі ознаки (нежить, температуру). Дотримуватися ліжкового режиму. Пити багато води, чаю, будь-якої рідини. Регулярно провітрювати приміщення. Харчуватися збалансовано. Не вживати хаотично ліки.

Коли потрібні антибіотики?

Препарати необхідно вживати лише тоді, коли ГРВІ спровокували бактеріальні ускладнення. Але їх призначити може лише лікар. Самостійно йти до аптеки та купувати ліки не можна.