Через активне поширення коронавірусу в Україні та настання сезону грипу та ГРВІ визначати, симптоми якої саме хвороби виникають, важко.

Лікар-інфекціоніст Олена Луцька стверджує, що це пов’язано з тим, що грип, ГРВІ та коронавірус – це респіраторні віруси, тому вони схожі між собою.

– Але якщо порівнювати грип з іншою вірусною інфекцією, то, скоріш за все, перший проявлятиметься важчою інтоксикацією та високою температурою. Також грип може викликати кашель, – зазначила вона.

Щодо коронавірусу, то він викликає пневмонію. Але якщо це стосується дітей, то у них Covid-19 може протікати як захворювання, подібне до ГРВІ, і симптоми взагалі не відрізнятимуться одне від одного. У такому разі можуть допомогти тести на грип.

Тестування на коронавірус лікар може призначити у випадку контактів з хворими. Також якщо людина перебуває у групі ризику або ж повинна контактувати з іншими людьми.

– Є тести, які одразу визначають грип та коронавірус одночасно. Тому звертайтеся до лікаря і він визначить необхідну тактику лікування, – додала вона.

Щоб вберегтися від інфікування грипом чи коронавірусом, варто дотримуватися усіх протиепідемічних норм та вакцинуватися.

Також необхідно пам’ятати, що щеплення від грипу не захищає людей від зараження Covid-19, а вакцинація від Covid-19 не захищає від зараження грипом.

Вакцинуватися насамперед необхідно людям, які входять до груп ризику та мають високу ймовірність інфікуватися.

Джерело: Олена Луцька