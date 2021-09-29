Центр США з контролю та профілактики захворювань (CDC) передбачає, що найкращий час для вакцинації від грипу, яка знижує ризик серйозних захворювань, пов’язаних з грипом, госпіталізації або смерті, – період з вересня до кінеця жовтня.

CDC заявив, що потенційно ранній і важкий сезон грипу може бути результатом ослаблення заходів безпеки під час пандемії і зниження імунітету населення до грипу після декількох місяців уникнення ситуацій, в яких можуть поширюватися віруси.

– Найкраще, що ви можете зробити для себе, це отримати щеплення від грипу якомога швидше і найшвидшим способом, – упевнений директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Навіть якщо захворюваність на грип у вашому районі зараз низька, вам не слід чекати, коли сплеск інфекції змусить вас отримати вакцину від грипу. За даними CDC, активність грипу може збільшитися в будь-який момент.

При цьому потрібно пам’ятати, що після вакцинації організму потрібно близько двох тижнів для вироблення будь-яких антитіл, що захищають від грипу, відзначили в CDC.

Щеплення від грипу зараз також може допомогти зменшити тягар, з яким стикається система охорони здоров’я в умовах триваючої пандемії. Це може ускладнити надання медичної допомоги, включаючи лікування грипу.

За даними CDC, вакцини проти грипу цього року призначені для захисту від чотирьох різних вірусів грипу, які, як показали дослідження, будуть найчастіше циркулювати. Оскільки існує безліч вірусів грипу, які постійно змінюються, склад вакцин проти грипу переглядається щорічно і оновлюється в міру потреби.

Хто може зробити щеплення від грипу

За даними CDC, люди від 6 місяців і старше повинні отримати ліцензовану вакцину від грипу відповідно до віку або вакцину від грипу у вигляді назального спрею. Якщо ваш лікар не порадить інше, вам не слід відкладати вакцинацію від конкретного вакцинного продукту, якщо доступна інша вакцина, відповідна віку.

Чи можна зробити щеплення від грипу та вакцину проти Covid-19 одночасно

CDC та інші експерти заявили, що ви можете отримати вакцину проти грипу та Covid-19 одночасно, чого не було в минулому році.

Одна з причин, чому 2020 рік був іншим, полягає в тому, що вакцини проти Covid-19 були дозволені лише в грудні.

Дані еволюціонували, і вакцини неймовірно безпечні. Це підвищило зручність їх використання, тому ми можемо вводити їх з іншими вакцинами і не турбуватися, запевняють експерти CDC.