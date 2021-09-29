Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предполагает, что лучшее время для вакцинации от гриппа, которая снижает риск серьезных заболеваний, связанных с гриппом, госпитализации или смерти, — период с сентября по конец октября.

CDC заявил, что потенциально ранний и тяжелый сезон гриппа может быть результатом ослабления мер безопасности при пандемии и снижения иммунитета населения к гриппу после нескольких месяцев избегания ситуаций, в которых могут распространяться вирусы.

— Лучшее, что вы можете сделать для себя, это получить прививку от гриппа как можно скорее и самым быстрым способом, — уверен директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Даже если заболеваемость гриппом в вашем районе сейчас низкая, вам не следует ждать, когда всплеск инфекции вынудит вас получить вакцину от гриппа. По данным CDC, активность гриппа может увеличиться в любой момент.

При этом нужно помнить, что после вакцинации организму требуется около двух недель для выработки любых антител, защищающих от гриппа, отметили в CDC.

Прививка от гриппа сейчас также может помочь уменьшить бремя, с которым сталкивается система здравоохранения в условиях продолжающейся пандемии. Это может усложнить оказание медицинской помощи, включая лечение гриппа.

По данным CDC, вакцины против гриппа этого года предназначены для защиты от четырех различных вирусов гриппа, которые, как показали исследования, будут чаще всего циркулировать. Поскольку существует множество вирусов гриппа, которые постоянно меняются, состав вакцин против гриппа пересматривается ежегодно и обновляется по мере необходимости.

Кто может сделать прививку от гриппа

По данным CDC, люди от 6 месяцев и старше должны получить лицензированную вакцину от гриппа в соответствии с возрастом или вакцину от гриппа в виде назального спрея. Если ваш врач не посоветует иное, вам не следует откладывать вакцинацию от конкретного вакцинного продукта, если доступна другая вакцина, соответствующая возрасту.

Можно ли я сделать прививку от гриппа и вакцину против Covid-19 одновременно

CDC и другие эксперты заявили, что вы можете получить вакцину против гриппа и Covid-19 одновременно, чего не было в прошлом году.

Одна из причин, по которой 2020 год был другим, заключается в том, что вакцины против Covid-19 были разрешены только в декабре.

Данные эволюционировали, и вакцины невероятно безопасны. Это повысило удобство их использования, поэтому мы можем вводить их с другими вакцинами и не беспокоиться, уверяют эксперты CDC.