Компания Pfizer, которая создала вакцину от коронавируса, объявила о старте клинических испытаний вещества против гриппа на базе мРНК-технологии.

Специалисты попытаются улучшить качество вакцин против этого вирусного заболевания, эффективность которых сейчас составляет 40-60%.

— Пандемия коронавируса позволила нам использовать огромные научные возможности мРНК… Грипп остается той сферой, где есть потребность в вакцинах, — заявила руководитель отдела исследований вакцин Pfizer Катрин Янсен.

Фармацевты планируют привлечь к эксперименту более 600 американцев от 65 до 85 лет.

Они хотят сравнить безопасность и уровень иммунного ответа одно-, двух- и четырехштаммовой мРНК-вакцины при различной дозировке с обычным лицензированным чотырехштаммовым веществом.

В будущем компания Pfizer также планирует изучить использование мРНК-технологии для изготовления веществ против других респираторных вирусов, а также потенциал метода в борьбе с раком и генетическими заболеваниями.

Сейчас в мире эффективно используется вакцина от коронавируса производства Pfizer.

Источник: MedicalXpress