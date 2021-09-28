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Вакцинація

Pfizer розпочинає випробування мРНК-вакцини проти грипу

28 Вересня 2021, 16:17 Людмила Грубнік
Pfizer розпочинає випробування мРНК-вакцини проти грипу
Джерело: Getty Images

Компанія Pfizer, яка створила вакцину від коронавірусу, оголосила про старт клінічних випробувань речовини проти грипу на базі мРНК-технології.

Фахівці спробують поліпшити якість вакцин проти цього вірусного захворювання, ефективність яких нині становить 40-60%.

– Пандемія коронавірусу дозволила нам використовувати величезні наукові можливості мРНК… Грип залишається тією сферою, де є потреба у вакцинах, – заявила керівник відділу досліджень вакцин Pfizer Катрін Янсен.

Фармацевти планують долучити до експерименту понад 600 американців від 65 до 85 років.

Вони хочуть порівняти безпечність та рівень імунної відповіді одно-, дво- і чотириштамової мРНК-вакцини за умови різного дозування зі звичайною ліцензованою чотириштамовою речовиною.

У майбутньому компанія Pfizer також планує вивчити використання мРНК-технології для виготовлення речовин проти інших респіраторних вірусів, а також потенціал методу у боротьбі з раком і генетичними захворюваннями.

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Нині у світі ефективно використовується вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer.

Джерело: MedicalXpress

Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцини , Грип
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