Компанія Pfizer, яка створила вакцину від коронавірусу, оголосила про старт клінічних випробувань речовини проти грипу на базі мРНК-технології.

Фахівці спробують поліпшити якість вакцин проти цього вірусного захворювання, ефективність яких нині становить 40-60%.

– Пандемія коронавірусу дозволила нам використовувати величезні наукові можливості мРНК… Грип залишається тією сферою, де є потреба у вакцинах, – заявила керівник відділу досліджень вакцин Pfizer Катрін Янсен.

Фармацевти планують долучити до експерименту понад 600 американців від 65 до 85 років.

Вони хочуть порівняти безпечність та рівень імунної відповіді одно-, дво- і чотириштамової мРНК-вакцини за умови різного дозування зі звичайною ліцензованою чотириштамовою речовиною.

У майбутньому компанія Pfizer також планує вивчити використання мРНК-технології для виготовлення речовин проти інших респіраторних вірусів, а також потенціал методу у боротьбі з раком і генетичними захворюваннями.

Нині у світі ефективно використовується вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer.

Джерело: MedicalXpress