Компанія-виробник вакцини від коронавірусу Pfizer розпочала наступну фазу випробувань перорального противірусного препарату для профілактики Covid-19.

Препарат PF-07321332 тестуватимуть разом з невеликою дозою ритонавіру (використовується лікарями для комбінованого лікування вірусних інфекцій).

В експерименті візьмуть участь понад 2,6 тис. здорових дорослих від 18 років, які проживають в одному помешканні з хворим на коронавірус.

Цих громадян розділять на дві групи: одні отримуватимуть препарат PF-07321332, інші – плацебо двічі на день протягом 5 чи 10 днів.

Науковці прогнозують, що у разі успіху це допоможе зупиняти вірус на ранній стадії.

Для боротьби з коронавірусом у світі науковці довгий час працювали над вакцинами. Нині фахівці з різних країн створили низку речовин, які активно вводять людям на планеті.

Проте дослідження тривають, адже вірус постійно мутує, через що стає менш вразливим до вже створених вакцин.

Також актуальним залишається питання створення ліків від коронавірусу.

Джерело: Pfizer