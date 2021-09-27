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Обов’язкова Covid-вакцинація в Україні: кого не пустять на роботу без щеплення

27 Вересня, 15:44 Лариса Божко
вакцинация
Джерело: Depositphotos

В Україні уряд запровадив обов’язкову вакцинацію проти Covid-19 для представників певних професій. МОЗ України  підготував наказ про обов’язкові щеплення, у якому оприлюднений попередній перелік.

У документі зазначається, що обов’язкова вкацинація, в тому числі від Covid-19, проводиться з метою забезпечення епідемічного благополуччя кожної людини і створення колективного імунітету.

Отже на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники таких сфер:

  1. центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
  2. місцевих державних адміністрацій.
  3. закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

У документі зазначається, якщо працівники відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов’язків.

Такий підхід вже передбачено чинним законодавством, пояснили в МОЗ.

Що стосується правової сторони обв’язкової вакцинації, то Европейський суд з прав людини підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути застосована у демократичному суспільстві та не протирічить Конвенції з прав людини і основоположних свобод.

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В залежності від епідеміологічної ситуації, пов’язаної із поширенням коронавірусу, вказаний перелік може бути розширено, – сказано в тексті.

Документ оприлюднений для обговорення.

В Україні медичні протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають менш ніж 1% громадян, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, у законодавстві є лише один термін – абсолютні медичні протипоказання. Це медичні стани, під час яких людина не повинна і не може отримати вакцинацію.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
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