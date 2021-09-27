В Україні уряд запровадив обов’язкову вакцинацію проти Covid-19 для представників певних професій. МОЗ України підготував наказ про обов’язкові щеплення, у якому оприлюднений попередній перелік.

У документі зазначається, що обов’язкова вкацинація, в тому числі від Covid-19, проводиться з метою забезпечення епідемічного благополуччя кожної людини і створення колективного імунітету.

Отже на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники таких сфер:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів. місцевих державних адміністрацій. закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

У документі зазначається, якщо працівники відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов’язків.

Такий підхід вже передбачено чинним законодавством, пояснили в МОЗ.

Що стосується правової сторони обв’язкової вакцинації, то Европейський суд з прав людини підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути застосована у демократичному суспільстві та не протирічить Конвенції з прав людини і основоположних свобод.

В залежності від епідеміологічної ситуації, пов’язаної із поширенням коронавірусу, вказаний перелік може бути розширено, – сказано в тексті.