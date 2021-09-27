В Україні медичні протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають менш як 1% громадян.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, у законодавстві є лише один термін – абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, під час яких людина не має і не може отримати вакцинацію.

– Це доволі невеликий відсоток – це менше одного відсотка людей, – зазначив Кузін.

Водночас доволі багато людей вважають, що мають якісь медичні протипоказання. Якщо є сумніви щодо того, чи можна отримати щеплення від коронавірусу, варто проконсультуватися з лікарем.

– Якщо ми говоримо про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, це, навпаки, показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в тяжчій формі переносить коронавірусну хворобу, – додав він.

Санлікар стверджує, що під час вакцинації можливе виникнення алергічних реакцій, тому стан людини обов’язково повинен оцінювати сімейний лікар.

Алергічна реакція та певні перебіги хвороб можуть стати абсолютним медичним протипоказом. Це залежить від типу вакцин, віку людини, анамнезу алергічних реакцій та інше.

Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, тому варто звертати увагу на особливості препарату.

Наприклад, вакцинація препаратом CoronaVac нерекомендована для вагітних, адже має доказів щодо її безпечності. А от вакцину Pfizer можуть рекомендувати, але лікар має оцінити співвідношення користі та ризику.

Також Кузін наголосив, що нині в Україні домінує штам коронавірусу Дельта. Цей варіант поширюється швидко. Носій мутації під час інтенсивного спілкування або ж у зачиненому приміщенні у середньому може заразити від п’яти до восьми осіб.