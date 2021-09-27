В Украине медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса есть у менее 1% граждан.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, в законодательстве есть лишь один срок – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, во время которых человек не может получить вакцинацию.

— Это довольно небольшой процент – меньше одного процента людей, — отметил Кузин.

В то же время довольно много людей считают, что имеют какие-то медицинские противопоказания. Если есть сомнения относительно того, можно ли получить прививку от коронавируса, стоит проконсультироваться с врачом.

— Если мы говорим о сердечно-сосудистых болезнях – это не противопоказания, это, наоборот, показания для проведения вакцинации. Потому что человек, который имеет тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в тяжелой форме переносит коронавирусную болезнь, — добавил он.

Санврач утверждает, что во время вакцинации возможно возникновение аллергических реакций, поэтому состояние человека обязательно должен оценивать семейный врач.

Аллергическая реакция и определенные перипетии болезней могут стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это зависит от типа вакцин, возраста человека, анамнеза аллергических реакций и прочее.

Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, поэтому стоит обращать внимание на особенности препарата.

Например, препарат CoronaVac является нерекомендованым для беременных, ведь он не имеет доказательств о безопасности. А вот вакцину Pfizer могут рекомендовать, но врач должен оценить соотношение пользы и риска.

Также Кузин отметил, что сейчас в Украине доминирует штамм коронавируса Дельта. Этот вариант распространяется быстро. Носитель мутации во время интенсивного общения или же в закрытом помещении в среднем может заразить от пяти до восьми человек.