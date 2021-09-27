В Украине среди всех вариантов коронавируса чаще всего выявляют штам Дельта (индийский).

Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются, — это Дельта, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, эта мутация не совсем типичная. Она отличается от тех вариантов, которые были ранее.

В частности, Дельта-штамм распространяется быстрее. Носитель мутации при интенсивном общении или же в закрытом помещении в среднем может заразить от пяти до восьми человек.

Почти с начала пандемии на планете начали выявлять не только случаи заражения “диким” коронавирусом, но и различными мутациями. Некоторые из них провоцировали значительное ухудшение эпидситуации в отдельных уголках мира. Например, Альфа-штамм вызвал волну заболеваемости в Великобритании в конце 2020 года, а Дельта-мутация — в Индии весной 2021-ого.

Эти варианты уже зафиксировали и в Украине.