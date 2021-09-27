По состоянию на 27 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 395 404 случая коронавируса, а за сутки – 3 007. Среди них – 286 детей и 32 медработника.
В больницы с осложнениями, которые вызвал вирус, попали 1 478 человек.
За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 55 720 пациентов, а за сутки — 94.
В то же время выздороветь удалось 2 245 144 украинцам. За прошлые сутки победили болезнь 952 человека.
Всего в Украине провели 12 710 080 тестирований методом ПЦР, за сутки – 13 202.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
- г. Киев — 135 случаев;
- Винницкая область — 102 случая;
- Волынская область — 121 случай;
- Днепропетровская область — 371 случай;
- Донецкая область — 163 случая;
- Житомирская область — 166 случаев;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 175 случаев;
- Ивано-Франковская область — 61 случай;
- Киевская область — 60 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 67 случаев;
- Львовская область — 241 случай;
- Николаевская область — 83 случая;
- Одесская область — 163 случая;
- Полтавская область — 34 случая;
- Ровенская область — 53 случая;
- Сумская область — 95 случаев;
- Тернопольская область — 180 случаев;
- Харьковская область — 233 случая;
- Херсонская область — 77 случаев;
- Хмельницкая область — 56 случаев;
- Черкасская область — 43 случая;
- Черновицкая область — 282 случая;
- Черниговская область — 25 случаев.
Вакцинация в Украине
За сутки, 26 сентября, в Украине вакцинировали от Covid-19 37 153 человека. Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы — 15 317 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 240 363 прививок.
Коронавирус в Украине
26 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 4 647 человек. Выздороветь удалось 983 пациентам, а умерли — 69 человек. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.