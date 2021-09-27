По состоянию на 27 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 395 404 случая коронавируса, а за сутки – 3 007. Среди них – 286 детей и 32 медработника.

В больницы с осложнениями, которые вызвал вирус, попали 1 478 человек.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 55 720 пациентов, а за сутки — 94.

В то же время выздороветь удалось 2 245 144 украинцам. За прошлые сутки победили болезнь 952 человека.

Всего в Украине провели 12 710 080 тестирований методом ПЦР, за сутки – 13 202.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

г. Киев — 135 случаев;

Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 121 случай;

Днепропетровская область — 371 случай;

Донецкая область — 163 случая;

Житомирская область — 166 случаев;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 175 случаев;

Ивано-Франковская область — 61 случай;

Киевская область — 60 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 67 случаев;

Львовская область — 241 случай;

Николаевская область — 83 случая;

Одесская область — 163 случая;

Полтавская область — 34 случая;

Ровенская область — 53 случая;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 180 случаев;

Харьковская область — 233 случая;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 56 случаев;

Черкасская область — 43 случая;

Черновицкая область — 282 случая;

Черниговская область — 25 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 26 сентября, в Украине вакцинировали от Covid-19 37 153 человека. Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы — 15 317 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 240 363 прививок.

Коронавирус в Украине

26 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 4 647 человек. Выздороветь удалось 983 пациентам, а умерли — 69 человек. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.