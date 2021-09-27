Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

В Украине за сутки зафиксировали 3 007 новых случаев Covid-19

27 сентября, 08:12 Ольга Тетеріна
коронавірус,
Источник: Depositphotos

По состоянию на 27 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 395 404 случая коронавируса, а за сутки – 3 007. Среди них – 286 детей и 32 медработника.

В больницы с осложнениями, которые вызвал вирус, попали 1 478 человек.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 55 720 пациентов, а за сутки — 94.

В то же время выздороветь удалось 2 245 144 украинцам. За прошлые сутки победили болезнь 952 человека.

Всего в Украине провели 12 710 080 тестирований методом ПЦР, за сутки – 13 202.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

  • г. Киев — 135 случаев;
  • Винницкая область — 102 случая;
  • Волынская область — 121 случай;
  • Днепропетровская область — 371 случай;
  • Донецкая область — 163 случая;
  • Житомирская область — 166 случаев;
  • Закарпатская область — 15 случаев;
  • Запорожская область — 175 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 61 случай;
  • Киевская область — 60 случаев;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 67 случаев;
  • Львовская область — 241 случай;
  • Николаевская область — 83 случая;
  • Одесская область — 163 случая;
  • Полтавская область — 34 случая;
  • Ровенская область — 53 случая;
  • Сумская область — 95 случаев;
  • Тернопольская область — 180 случаев;
  • Харьковская область — 233 случая;
  • Херсонская область — 77 случаев;
  • Хмельницкая область — 56 случаев;
  • Черкасская область — 43 случая;
  • Черновицкая область — 282 случая;
  • Черниговская область — 25 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 26 сентября, в Украине вакцинировали от Covid-19 37 153 человека. Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы — 15 317 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 240 363 прививок.

Коронавирус в Украине

26 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 4 647 человек. Выздороветь удалось 983 пациентам, а умерли — 69 человек. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка