Станом на 27 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 395 404 випадки коронавірусу, а за добу – 3 007. З-поміж них – 286 дітей та 32 медпрацівники.
До лікарень з ускладненнями, які викликав вірус, потрапили 1 478 людей.
За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 55 720 пацієнтів, а за добу – 94.
Водночас одужати вдалося 2 245 144 українцям. За минулу добу перемогли хворобу 952 людини.
Загалом в Україні провели 12 710 080 тестувань методом ПЛР, за добу – 13 202.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.
- м. Київ – 135 випадків;
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 121 випадок;
- Дніпропетровська область – 371 випадок;
- Донецька область – 163 випадки;
- Житомирська область – 166 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 241 випадок;
- Миколаївська область – 83 випадки;
- Одеська область – 163 випадки;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 95 випадків;
- Тернопільська область – 180 випадків;
- Харківська область – 233 випадки;
- Херсонська область – 77 випадків;
- Хмельницька область – 56 випадків;
- Черкаська область – 43 випадки;
- Чернівецька область – 282 випадки;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Вакцинація в Україні
За добу, 26 вересня, в Україні вакцинували від Covid-19 37 153 людини. Одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 781 527 людей, з них отримали одну дозу – 6 781 525 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 240 363 щеплень.
Коронавірус в Україні
26 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 4 647 людей. Одужати вдалося 983 пацієнтам, а померли – 69 людей. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.