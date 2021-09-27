Станом на 27 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 395 404 випадки коронавірусу, а за добу – 3 007. З-поміж них – 286 дітей та 32 медпрацівники.

До лікарень з ускладненнями, які викликав вірус, потрапили 1 478 людей.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 55 720 пацієнтів, а за добу – 94.

Водночас одужати вдалося 2 245 144 українцям. За минулу добу перемогли хворобу 952 людини.

Загалом в Україні провели 12 710 080 тестувань методом ПЛР, за добу – 13 202.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

м. Київ – 135 випадків;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 121 випадок;

Дніпропетровська область – 371 випадок;

Донецька область – 163 випадки;

Житомирська область – 166 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 175 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 180 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 56 випадків;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 282 випадки;

Чернігівська область – 25 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 26 вересня, в Україні вакцинували від Covid-19 37 153 людини. Одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 781 527 людей, з них отримали одну дозу – 6 781 525 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 240 363 щеплень.

Коронавірус в Україні

26 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 4 647 людей. Одужати вдалося 983 пацієнтам, а померли – 69 людей. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.