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В Україні за добу зафіксували 3 007 нових випадків Covid-19

27 Вересня, 08:12 Ольга Тетеріна
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

Станом на 27 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 395 404 випадки коронавірусу, а за добу – 3 007. З-поміж них – 286 дітей та 32 медпрацівники.

До лікарень з ускладненнями, які викликав вірус, потрапили 1 478 людей.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 55 720 пацієнтів, а за добу – 94.

Водночас одужати вдалося 2 245 144 українцям. За минулу добу перемогли хворобу 952 людини.

Загалом в Україні провели 12 710 080 тестувань методом ПЛР, за добу – 13 202.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

  • м. Київ – 135 випадків;
  • Вінницька область – 102 випадки;
  • Волинська область – 121 випадок;
  • Дніпропетровська область – 371 випадок;
  • Донецька область – 163 випадки;
  • Житомирська область – 166 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 241 випадок;
  • Миколаївська область – 83 випадки;
  • Одеська область – 163 випадки;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 95 випадків;
  • Тернопільська область – 180 випадків;
  • Харківська область – 233 випадки;
  • Херсонська область – 77 випадків;
  • Хмельницька область – 56 випадків;
  • Черкаська область – 43 випадки;
  • Чернівецька область – 282 випадки;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 26 вересня, в Україні вакцинували від Covid-19 37 153 людини. Одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 781 527 людей, з них отримали одну дозу – 6 781 525 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 240 363 щеплень.

Коронавірус в Україні

26 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 4 647 людей. Одужати вдалося 983 пацієнтам, а померли – 69 людей. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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