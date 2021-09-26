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За минулу добу в Україні зафіксовано 4 647 нових випадків Covid-19

26 Вересня, 08:14 Абрамова Юлія
карантин, коронавірус

За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 4 647 осіб. Із них 448 дітей і 57 медпрацівників.

Одужали за добу – 983 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 69 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 325 осіб.

Коронавірус у регіонах:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Одеській (622) та Донецькій (503) областях.

  • м. Київ – 446;
  • Вінницька область – 133;
  • Волинська область – 216;
  • Дніпропетровська область – 751;
  • Донецька область – 503;
  • Житомирська область – 283;
  • Закарпатська область – 105;
  • Запорізька область – 556;
  • Івано-Франківська область – 220;
  • Київська область – 290;
  • Кіровоградська область – 41;
  • Луганська область – 302;
  • Львівська область – 677;
  • Миколаївська область – 181;
  • Одеська область – 485;
  • Полтавська область – 198;
  • Рівненська область – 268;
  • Сумська область – 201;
  • Тернопільська область – 219;
  • Харківська область – 929;
  • Херсонська область – 179;
  • Хмельницька область – 276;
  • Черкаська область – 251;
  • Чернівецька область – 411;
  • Чернігівська область – 146.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 387 750 особи.
  • Померло – 55 557 особи.
  • Видужало – 2 243 209 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози –  5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 138 989 щеплень.

Теги
Коронавірус Covid-19
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