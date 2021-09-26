За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 647 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки Covid-19 было подтверждено в 4647 человек. Из них 448 детей и 57 медработников.
Выздоровели за сутки — 983 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19 за последние 24 часа умерло 69 человек.
В сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 2325 человек.
Коронавирус в регионах:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Одесской (622) и Донецкой (503) областях.
г. Киев — 446;
Винницкая область — 133;
Волынская область — 216;
Днепропетровская область — 751;
Донецкая область — 503;
Житомирская область — 283;
Закарпатская область — 105;
Запорожская область — 556;
Ивано-Франковская область — 220;
Киевская область — 290;
Кировоградская область — 41;
Луганская область — 302;
Львовская область — 677;
Николаевская область — 181;
Одесская область — 485;
Полтавская область — 198;
Ровенская область — 268;
Сумская область — 201;
Тернопольская область — 219;
Харьковская область — 929;
Херсонская область — 179;
Хмельницкая область — 276;
Черкасская область — 251;
Черновицкая область — 411;
Черниговская область — 146.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
Заболело — 2387750 человека.
Умерло — 55 557 человека.
Поправилось — 2243209 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала прививочной кампании привито 6624028 человек, из них получили одну дозу — 6720913 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5418078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12138989 прививок.