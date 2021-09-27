В Україні серед усіх варіантів коронавірусу найчастіше виявляють штам Дельта (індійський).

Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

– Ми точково беремо інформацію з кожної області й бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються, – це Дельта, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, ця мутація не зовсім типова. Вона відрізняється від тих варіантів, які були раніше.

Зокрема, Дельта-штам поширюється швидше. Носій мутації під час інтенсивного спілкування або ж у зачиненому приміщенні у середньому може заразити від п’яти до восьми осіб.

Майже з початку пандемії на планеті почали виявляти не лише випадки зараження “диким” коронавірусом, а й різними мутаціями. Деякі з них провокували значне погіршення епідситуації в окремих куточках світу. Наприклад, Альфа-штам викликав хвилю захворюваності у Великій Британії наприкінці 2020 року, а Дельта-мутація – в Індії навесні 2021-ого.

Ці варіанти вже зафіксували і в Україні.