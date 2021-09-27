В Украине правительство ввело обязательную вакцинацию против Covid-19 для представителей определенных профессий. Минздрав Украины подготовил приказ об обязательных прививках, в котором обнародован предварительный перечень.

В документе отмечается , что обязательная вакцинация, в том числе от Covid-19, проводится с целью обеспечения эпидемического благополучия каждого человека и создания коллективного иммунитета.

Следовательно на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники таких сфер:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

местных государственных администраций.

учреждений профессионального( профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

В документе отмечается, если работники откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.

Такой подход уже предусмотрен действующим законодательством, объяснили в Минздраве.

Что касается правовой стороны обязательной вакцинации, то Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может быть применена в демократическом обществе, и не противоречит Конвенции по правам человека и основополагающим свободам.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, указанный перечень может быть расширен, — сказано в тексте.

Документ обнародован для обсуждения.

В Украине медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют менее чем 1% граждан, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в законодательстве есть лишь один термин – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, во время которых человек не должен и не может получить вакцинацию.