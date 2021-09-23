В Украине планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий населения. Однако этот вопрос является достаточно деликатным с точки зрения и Конституции Украины, и Европейской конвенции.

Об этом рассказала юрист Ирина Браславец в комментарии Фактам ICTV. По ее словам, с одной стороны, программа вакцинации служит важному общественному интересу по защите населения от инфекционных болезней, и поэтому имеет легитимную цель.

— Но с другой стороны, не менее важными и убедительными факторами являются общественный интерес в предотвращении злоупотреблений, уважение физической неприкосновенности и человеческого достоинства, право на самоопределенность, — добавила она.

По словам юриста, при разрешении конфликта между двумя приведенными общественными интересами преимущество должно быть предоставлено уважению к физической неприкосновенности, человеческому достоинству, принципам самоопределенности и личной автономии.

В то же время в апреле 2021 года Европейский суд по правам человека признал правомерной обязательную вакцинацию от коронавируса. Закон Украины О защите населения от инфекционных болезней также предполагает обязательную вакцинацию с наказанием за отказ от нее в том случае, если есть реальная угроза жизни и здоровью людей.

Сейчас правительство Украины аргументирует введение законной обязательной вакцинации, ссылаясь на решение ЕСПЧ.

— Важно помнить, что для ряда профессий сразу предусмотрены определенные медицинские ограничения и требования вакцинации. Они не могут отказываться от прививки, — отметила специалист.

К этой категории людей относятся госслужащие. Если они будут отказываться вакцинироваться, то это может служить основанием для увольнения. Другое наказание за отказ от прививки в Украине пока не ввели.

Однако люди, которые не входят в категорию госслужащих, могут отказаться от вакцинации, если имеют аллергию на один из компонентов вакцины. Это должно быть подтверждено справкой от врача.

— Если же у вас нет противопоказаний, но вы не хотите вакцинироваться, то отказаться можно. Это ваш выбор и государство, чиновники и работодатели должны его уважать, — добавила Браславец.

Нежелание вакцинироваться не должно быть причиной дискриминации и не может быть основанием для наказания.

В случае, если нужно предоставить письменный отказ, можно оформить документ в качестве отказа от участия в клиническом исследовании вакцины от Covid-19. Также можно написать, что отказываетесь делать прививку конкретным препаратом, и попросить вакцинироваться другой, более исследованной вакциной.

Браславец советует в сложных и неоднозначных ситуациях, связанных с вакцинацией и отказом от нее, консультироваться с медицинскими работниками и юристами, к которым есть доверие.

В течение недели в Минздраве планируют утвердить перечень профессий, представителям которых обязательно надо иметь прививки от коронавируса.

В частности, начать внедрение обязательных профилактических прививок против Covid-19 для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и местных государственных администраций.

Подробнее об обязательной вакцинации от Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.