В Украине утвердят перечень профессий, представителям которых обязательно надо иметь прививку от коронавируса. Точный список планируют сформировать в течение недели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, вакцинация — это новый эффективный инструмент для борьбы с Covid-19.

— Первые наши приоритетные группы, жизнь которых важна для функционирования государства, те, кто вакцинировались на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата — это медики, военные Вооруженных сил Украины, структуры МВД. В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая оптимистичная, — отметил он.

Поэтому в Минздраве предлагают начать внедрение обязательных профилактических прививок против Covid-19 для:

работников учреждений образования;

работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений;

местных государственных администраций.

По словам Ляшко, такой подход предусмотрен ст. 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней. То есть работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней.

В министерстве добавили, что в апреле этого года Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной, может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.