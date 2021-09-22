В Україні затвердять перелік професій, представникам яких обов’язково треба мати щеплення від коронавірусу. Точний список планують сформувати протягом тижня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, вакцинація – це новий ефективний інструмент для боротьби з Covid-19.

– Перші наші пріоритетні групи, життя яких важливе для функціонування держави, ті, хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули показників понад 80% охоплення – це медики, військові Збройних сил України, структури МВС. В інших органах державної влади, на жаль, ситуація не така оптимістична, – зазначив він.

Тому в МОЗ пропонують започаткувати впровадження обов’язкових профілактичних щеплень проти Covid-19 для:

працівників закладів освіти;

працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій.

За словами Ляшка, такий підхід передбачено ст. 12 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб. Тобто працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб.

У міністерстві додали, що у квітні цього року Європейський суд з прав людини підтвердив положення національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною, може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.