Грыжи передней брюшной стенки — распространенная хирургическая проблема. Они могут длительное время почти не беспокоить, однако самостоятельно не исчезают. Необходимость операции, ее сроки и способ проведения определяет хирург после осмотра.

Сегодня для лечения многих видов грыж применяют как открытые, так и малоинвазивные методики. Лапароскопическая хирургия во Львове доступна в ряде частных и многопрофильных медицинских учреждений. Ниже рассмотрим клиники, где можно проконсультироваться по поводу хирургического лечения грыжи и возможности лапароскопического вмешательства.

Lviv Medical Center

В Lviv Medical Center работает отдельное направление хирургического лечения грыж живота. Здесь проводят консультации пациентов с паховыми, пупочными, вентральными и послеоперационными грыжами, а также выполняют открытые и лапароскопические операции.

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Метод вмешательства подбирают индивидуально после осмотра хирурга и необходимой диагностики. При паховых грыжах одним из доступных малоинвазивных вариантов является лапароскопическая герниопластика TAPP. Выбор конкретной техники зависит от вида и размера грыжи, предыдущих операций, сопутствующих заболеваний и других клинических факторов.

В клинике можно пройти предоперационное обследование, операцию и послеоперационное наблюдение в пределах одного медицинского учреждения.

Медицинский центр Святой Параскевы

Медицинский центр Святой Параскевы имеет направление общей хирургии, в рамках которого проводят лечение грыж. Среди доступных методов — открытая и лапароскопическая герниопластика.

Вариант операции определяет хирург в зависимости от локализации грыжи, ее размера и индивидуальных особенностей пациента.

Клиника Корона

В клинике Корона проводят лапароскопическое хирургическое лечение грыж. Учреждение также работает в формате плановой малоинвазивной хирургии.

Возможность короткого пребывания в стационаре или хирургии одного дня зависит от вида операции и состояния пациента.

Медицинский центр Родина

В медицинском центре Родина выполняют хирургическое лечение различных видов грыж с применением открытого и лапароскопического доступа.

Перед операцией пациент проходит консультацию хирурга, во время которой определяют оптимальную методику вмешательства и необходимый объем предоперационного обследования.

Университетская больница ЛНМУ

Университетская больница ЛНМУ — многопрофильное клиническое учреждение, в котором в рамках хирургического направления лечат грыжи передней брюшной стенки.

Здесь проводят консультации пациентов и выполняют как открытые, так и лапароскопические вмешательства, в частности герниопластику при паховых, пупочных и послеоперационных грыжах.

Как университетская клиника, учреждение сочетает хирургическое лечение с учебной и научной деятельностью.

Шпиталь Шептицкого

В Шпитале Шептицкого выполняют лапароскопические операции, в частности герниопластику при паховых и бедренных грыжах.

Учреждение может быть одним из вариантов для пациентов, которым после консультации рекомендовано малоинвазивное хирургическое лечение.

Больница Эксперт

В Больнице Эксперт работают хирурги, которые выполняют лапароскопические вмешательства при грыжах. Перед выбором метода лечения проводят консультацию и определяют показания к операции.

Объем вмешательства и способ герниопластики зависят от конкретного клинического случая.

Medical Plaza

Во львовском отделении Medical Plaza выполняют лапароскопическую герниопластику. Какой именно способ операции будет целесообразным, определяет хирург после осмотра и оценки особенностей грыжи.

Oxford Medical

Во львовском Oxford Medical в рамках общей хирургии проводят лечение грыж открытым и лапароскопическим методом.

Перед записью на операцию стоит уточнить, в каком подразделении проводят конкретный вид вмешательства, и пройти консультацию хирурга.

Medialt

В медицинском центре Medialt доступно плановое хирургическое лечение паховых и пупочных грыж, в частности лапароскопическая герниопластика.

Тактика лечения и метод операции определяются после консультации специалиста.

Как выбрать клинику для операции при грыже

Название клиники или стоимость операции — не единственные критерии выбора. Значительно важнее понимать, кто именно будет проводить вмешательство и почему пациенту рекомендуют конкретный метод.

Перед операцией стоит уточнить:

какой опыт имеет хирург в лечении именно вашего вида грыжи;

какой метод операции рекомендуют и почему;

планируется ли использование сетчатого импланта и какой его тип;

какое обследование необходимо пройти перед вмешательством;

что входит в стоимость операции;

сколько ориентировочно продлится пребывание в стационаре;

какие ограничения будут после операции и когда можно вернуться к работе и физической активности.

Не существует одной методики герниопластики, которая была бы оптимальной для всех пациентов. Выбор между открытым и лапароскопическим доступом, а также между различными лапароскопическими техниками зависит от локализации и размера грыжи, наличия предыдущих операций, сопутствующих заболеваний и опыта хирурга.

Когда с операцией не стоит медлить

Если грыжа не вызывает острых симптомов, у пациента обычно есть время пройти консультацию, обсудить возможные методы лечения и выбрать медицинское учреждение.

В то же время внезапная сильная боль в области грыжи, резкое увеличение или уплотнение выпячивания, невозможность его вправить, тошнота, рвота или ухудшение общего состояния могут быть признаками ущемления. В такой ситуации необходим срочный осмотр хирурга.

Во Львове лапароскопическое лечение грыж доступно в нескольких медицинских учреждениях. Сравнивая клиники, стоит ориентироваться не столько на рекламные формулировки, сколько на опыт хирурга, доступные методики, возможность полноценного предоперационного обследования и послеоперационного наблюдения.

Оптимальный способ лечения грыжи определяется индивидуально после консультации хирурга.

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