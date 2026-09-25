Грижі передньої черевної стінки – поширена хірургічна проблема. Вони можуть тривалий час майже не турбувати, однак самостійно не зникають. Необхідність операції, її строки та спосіб проведення визначає хірург після огляду.

Сьогодні для лікування багатьох видів гриж застосовують як відкриті, так і малоінвазивні методики. Лапароскопічна хірургія у Львові доступна у низці приватних і багатопрофільних медичних закладів. Нижче розглянемо клініки, де можна проконсультуватися щодо хірургічного лікування грижі та можливості лапароскопічного втручання.

Lviv Medical Center

У Lviv Medical Center працює окремий напрям хірургічного лікування гриж живота. Тут проводять консультації пацієнтів із пахвинними, пупковими, вентральними та післяопераційними грижами, а також виконують відкриті й лапароскопічні операції.

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Метод втручання підбирають індивідуально після огляду хірурга та необхідної діагностики. При пахвинних грижах одним із доступних малоінвазивних варіантів є лапароскопічна герніопластика TAPP. Вибір конкретної техніки залежить від виду та розміру грижі, попередніх операцій, супутніх захворювань та інших клінічних факторів.

У клініці можна пройти передопераційне обстеження, операцію та післяопераційне спостереження в межах одного медичного закладу.

Медичний центр Святої Параскеви

Медичний центр Святої Параскеви має напрям загальної хірургії, у межах якого виконують лікування гриж. Серед доступних методів – відкрита та лапароскопічна герніопластика.

Варіант операції визначає хірург залежно від локалізації грижі, її розміру та індивідуальних особливостей пацієнта.

Клініка Корона

У клініці Корона проводять лапароскопічне хірургічне лікування гриж. Заклад також працює у форматі планової малоінвазивної хірургії.

Можливість короткого перебування у стаціонарі або хірургії одного дня залежить від виду операції та стану пацієнта.

Медичний центр Родина

У медичному центрі Родина виконують хірургічне лікування різних видів гриж із застосуванням відкритого та лапароскопічного доступу.

Перед операцією пацієнт проходить консультацію хірурга, під час якої визначають оптимальну методику втручання та необхідний обсяг передопераційного обстеження.

Університетська лікарня ЛНМУ

Університетська лікарня ЛНМУ – багатопрофільний клінічний заклад, у якому в межах хірургічного напряму лікують грижі передньої черевної стінки.

Тут проводять консультації пацієнтів і виконують як відкриті, так і лапароскопічні втручання, зокрема герніопластику при пахвинних, пупкових та післяопераційних грижах.

Як університетська клініка, заклад поєднує хірургічне лікування з навчальною та науковою діяльністю.

Шпиталь Шептицького

У Шпиталі Шептицького виконують лапароскопічні операції, зокрема герніопластику при пахвинних і стегнових грижах.

Заклад може бути одним із варіантів для пацієнтів, яким після консультації рекомендовано малоінвазивне хірургічне лікування.

Лікарня Експерт

У Лікарні Експерт працюють хірурги, які виконують лапароскопічні втручання при грижах. Перед вибором методу лікування проводять консультацію та визначають показання до операції.

Обсяг втручання та спосіб герніопластики залежать від конкретного клінічного випадку.

Medical Plaza

У львівському відділенні Medical Plaza виконують лапароскопічну герніопластику. Який саме спосіб операції буде доцільним, визначає хірург після огляду та оцінки особливостей грижі.

Oxford Medical

У львівському Oxford Medical у межах загальної хірургії проводять лікування гриж відкритим і лапароскопічним методом.

Перед записом на операцію варто уточнити, у якому підрозділі проводять конкретний вид втручання, та пройти консультацію хірурга.

Medialt

У медичному центрі Medialt доступне планове хірургічне лікування пахвинних і пупкових гриж, зокрема лапароскопічна герніопластика.

Тактика лікування та метод операції визначаються після консультації спеціаліста.

Як обрати клініку для операції при грижі

Назва клініки або вартість операції — не єдині критерії вибору. Значно важливіше розуміти, хто саме проводитиме втручання і чому пацієнту рекомендують конкретний метод.

Перед операцією варто уточнити:

який досвід має хірург у лікуванні саме вашого виду грижі;

який метод операції рекомендують і чому;

чи планується використання сітчастого імланта та який його тип;

яке обстеження необхідно пройти перед втручанням;

що входить у вартість операції;

скільки орієнтовно триватиме перебування у стаціонарі;

які обмеження будуть після операції та коли можна повернутися до роботи й фізичної активності.

Не існує однієї методики герніопластики, яка була б оптимальною для всіх пацієнтів. Вибір між відкритим і лапароскопічним доступом, а також між різними лапароскопічними техніками залежить від локалізації та розміру грижі, наявності попередніх операцій, супутніх захворювань і досвіду хірурга.

Коли з операцією не варто зволікати

Якщо грижа не спричиняє гострих симптомів, у пацієнта зазвичай є час пройти консультацію, обговорити можливі методи лікування та обрати медичний заклад.

Водночас раптовий сильний біль у ділянці грижі, різке збільшення або ущільнення випинання, неможливість його вправити, нудота, блювання чи погіршення загального стану можуть бути ознаками защемлення. У такій ситуації потрібен терміновий огляд хірурга.

У Львові лапароскопічне лікування гриж доступне у кількох медичних закладах. Порівнюючи клініки, варто орієнтуватися не стільки на рекламні формулювання, скільки на досвід хірурга, доступні методики, можливість повноцінного передопераційного обстеження та післяопераційного спостереження.

Оптимальний спосіб лікування грижі визначається індивідуально після консультації хірурга.

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