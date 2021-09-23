В Україні планують запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для певних категорій населення. Проте це досить делікатне питання з погляду як Конституції України, так і Європейської конвенції.

Про це розповіла юрист Ірина Браславець в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV. За її словами, з одного боку, програма вакцинації слугує важливому суспільному інтересу щодо захисту населення від інфекційних хвороб, і тому має легітимну мету.

– Але з іншого боку, не менш важливими та переконливими факторами є суспільний інтерес у запобіганні зловживань, повага до фізичної недоторканності та людської гідності, право на самовизначеність, – додала вона.

За словами юриста, під час вирішення конфлікту між двома вказаними суспільними інтересами перевага має бути надана повазі до фізичної недоторканності, людської гідності, принципів самовизначеності та особистої автономії.

Водночас у квітні 2021 року Європейський суд з прав людини визнав правомірною обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб також передбачає обов’язкову вакцинацію з покаранням за відмову від неї у тому випадку, якщо є реальна загроза життю і здоров’ю людей.

Зараз уряд України аргументує введення законної обов’язкової вакцинації, посилаючись на рішення ЄСПЛ.

– Важливо пам’ятати, що для ряду професій одразу передбачені певні медичні обмеження і вимоги вакцинації. Вони не можуть відмовлятися від щеплення, – зазначила спеціаліст.

До цієї категорії людей належать держслужбовці. Якщо вони відмовлятимуться вакцинуватися, то це може слугувати підставою для звільнення. Інше покарання за відмову від щеплення в Україні поки що не запровадили.

Проте люди, які не належать до категорії держслужбовців, можуть відмовитися від вакцинації, якщо мають алергію на один із компонентів вакцини. Це має бути підтверджено довідкою від лікаря.

– Якщо ж у вас немає протипоказань, але ви не хочете вакцинуватися, то відмовитися можна. Це ваш вибір і держава, чиновники і роботодавці повинні його поважати, – додала Браславець.

Небажання вакцинуватися не повинно бути причиною дискримінації та не може бути підставою для покарання.

У разі, якщо потрібно надати письмову відмову, можна оформити документ у якості відмови від участі в клінічному дослідженні вакцини від Covid-19. Також можна написати, що відмовляєтеся щеплюватися конкретним препаратом, та попросити вакцинуватися іншою, більш дослідженою вакциною.

Браславець радить у складних та неоднозначних ситуаціях, пов’язаних з вакцинацією і відмовою від неї, консультуватися з медичними працівниками та юристами, до яких є довіра.

Протягом тижня у МОЗ планують затвердити перелік професій, представникам яких обов’язково треба мати щеплення від коронавірусу.

Зокрема, започаткувати впровадження обов’язкових профілактичних щеплень проти Covid-19 для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів та місцевих державних адміністрацій.

Детальніше про обов’язкову вакцинацію від Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.