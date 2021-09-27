Компания-разработчик вакцины от коронавируса Pfizer начала следующую фазу испытаний перорального противовирусного препарата для профилактики Covid-19.

Препарат PF-07321332 будут тестировать вместе с небольшой дозой ритонавира (используется врачами для комбинированного лечения вирусных инфекций).

В эксперименте примут участие более 2,6 тыс. здоровых взрослых от 18 лет, проживающих в одном доме с больным коронавирусом.

Этих граждан разделят на две группы: одни будут получать препарат PF-07321332, другие — плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней.

Ученые прогнозируют, что в случае успеха это поможет останавливать вирус на более ранней стадии.

Для борьбы с коронавирусом в мире ученые долгое время работали над вакцинами. Сейчас специалисты из разных стран создали ряд веществ, которые активно вводят людям на планете.

Однако исследования продолжаются, ведь вирус постоянно мутирует, из-за чего становится менее уязвимым к уже существующим вакцинам.

Также актуальным остается вопрос создания лекарств от коронавируса.

Источник: Pfizer