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Боротимуться з іншими вірусами: Sanofi зупинила розробку Covid-вакцини

28 Вересня 2021, 11:30 Людмила Грубнік
Боротимуться з іншими вірусами: Sanofi зупинила розробку Covid-вакцини
Джерело: Depositphotos

Французька компанія Sanofi, яка працювала над іще однією вакциною від коронавірусу, відмовилася від третьої фази випробувань своєї речовини. Однак її фахівці продовжать розробляти препарати для боротьби з майбутніми пандеміями.

Фармацевти розробляли мРНК-вакцину, вона вважалася доволі перспективною. На перших етапах експериментів після введення двох доз речовина демонструвала вироблення антитіл у 91-100% добровольців.

Представники компанії пояснили це рішення тим, що світові не потрібна ще одна вакцина від коронавірусу на базі мРНК. Крім того, речовина вийде на ринок з великим запізненням.

– Наша мета полягає не у створенні нових РНК-вакцин від коронавірусу, а у забезпеченні Франції та Європи арсеналом вакцин на базі матричної рибонуклеїнової кислоти мРНК для майбутньої пандемії, для нових захворювань, – пише прес-служба Sanofi.

Її фахівці планують займатися розробкою речовин проти інших вірусів.

Їхня мета – зробити препарат, який не викликатиме побічних реакцій.

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До речі, уже розпочалися перші випробування моновалентної вакцини проти грипу з одним штамом вірусу.

Джерело: France24

Теги
Вакцинація , Вакцини , Коронавірус Covid-19 , Франція
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