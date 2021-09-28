Французька компанія Sanofi, яка працювала над іще однією вакциною від коронавірусу, відмовилася від третьої фази випробувань своєї речовини. Однак її фахівці продовжать розробляти препарати для боротьби з майбутніми пандеміями.

Фармацевти розробляли мРНК-вакцину, вона вважалася доволі перспективною. На перших етапах експериментів після введення двох доз речовина демонструвала вироблення антитіл у 91-100% добровольців.

Представники компанії пояснили це рішення тим, що світові не потрібна ще одна вакцина від коронавірусу на базі мРНК. Крім того, речовина вийде на ринок з великим запізненням.

– Наша мета полягає не у створенні нових РНК-вакцин від коронавірусу, а у забезпеченні Франції та Європи арсеналом вакцин на базі матричної рибонуклеїнової кислоти мРНК для майбутньої пандемії, для нових захворювань, – пише прес-служба Sanofi.

Її фахівці планують займатися розробкою речовин проти інших вірусів.

Їхня мета – зробити препарат, який не викликатиме побічних реакцій.

До речі, уже розпочалися перші випробування моновалентної вакцини проти грипу з одним штамом вірусу.

Джерело: France24