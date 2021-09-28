Французская компания Sanofi, которая занималась разработкой еще одной вакцины от коронавируса, отказалась от третьей фазы испытаний своего вещества. Однако ее специалисты продолжат разрабатывать препараты для борьбы с будущими пандемиями.

Фармацевты трудились над мРНК-вакциной, она считалась довольно перспективной. На первых этапах экспериментов после введения двух доз вещество демонстрировало выработку антител у 91-100% добровольцев.

Представители компании объяснили это решение тем, что миру не нужна еще одна вакцина от коронавируса на основе мРНК. Кроме того, вещество выйдет на рынок с большим опозданием.

— Наша цель заключается не в создании новых РНК-вакцин от коронавируса, а в оснащении Франции и Европы арсеналом вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты мРНК для будущей пандемии, для новых заболеваний, — пишет пресс-служба Sanofi.

Ее специалисты планируют заниматься разработкой веществ против других вирусов.

Их цель — сделать препарат, который не будет вызывать побочных реакций.

К слову, уже начались первые испытания моновалентной вакцины против гриппа с одним штаммом вируса.

Источник: France24