У Латвії з 15 листопада планують зробити вакцинацію обов’язковою для працівників навчальних та медичних закладів, а також працівників сфери соціального догляду.

Як пише портал Delfi, усі викладачі, вихователі дитсадків, медпрацівники, зокрема аптекарі, та співробітники центрів довгострокової соціальної опіки повинні будуть обов’язково вакцинуватись від коронавірусу.

Теоретично представники цих професій зможуть отримати доступ до виконання своїх обов’язків за допомогою негативного тесту на коронавірус. Але з 15 листопада влада Латвії перестане оплачувати відповідні тести.

Водночас міністр охорони здоров’я Даніель Павлютс зауважив, що часу, щоб встигнути вакцинуватися достатньо.

Окрім того, міністр освіти Аніта Муйжніеце пояснила, якщо з дитячих садочків, не бажаючи робити щеплення, підуть вихователі, то діти залишаться без нагляду.

Навчання в дошкільних установах не зможуть організувати дистанційно. Відповідно це означає, що батьки не матимуть змоги повноцінно працювати, доглядаючи за дітьми.

Тому протягом двох тижнів міністерство освіти оцінить ситуацію та запропонує рішення.

Окрім того, влада країни постарається знайти розв’язання проблеми іноземних студентів, які щеплені вакцинами, невизнаними у Латвії.

Також у країні збільшують кількість послуг, які можна отримати з Covid-сертифікатами та негативними результатами тесту.

Із 11 жовтня всі послуги в приміщеннях зможуть пропонувати тільки за пред’явленням документу про вакцинацію або негативного результату тесту. Це правило лише не діє для пошти, медичних послуг і роздрібної торгівлі.

Однак за словами міністра охорони здоров’я Латвії, зараз обговорюються обмеження в сфері роздрібної торгівлі.

Зокрема уряд планує запровадити правило, згідно з яким латвійські роботодавці вимагатимуть від своїх працівників вакцинуватись, якщо вони безпосередньо контактують з клієнтами або іншими працівниками.

Відзначимо, що Латвія посилить карантин для невакцинованих. Уряд анонсує можливість для таких громадян працювати лише віддалено. А без документа, що підтверджує вакцинацію, їх не пускатимуть на робочі місця.

Крім того, вони не зможуть відвідувати масові заходи і торгово-розважальні центри.

Джерело: Delfi