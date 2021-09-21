У Латвії для людей, які не отримали два щеплення від коронавірусу та Covid-сертифікат, хочуть запровадити додаткові карантинні обмеження.

Міністерство охорони здоров’я країни анонсує можливість для таких громадян працювати лише віддалено. Без документа, що підтверджує вакцинацію, їх не пускатимуть на робочі місця.

– З урахуванням швидкого поширення коронавірусу та прогнозів щодо подальшого погіршення стану немає підстав очікувати, що ситуація вирішиться сама по собі, тому важливо вжити заходи безпеки у найкоротші терміни, – йдеться у повідомленні.

Крім того, вони не зможуть відвідувати масові заходи і торгово-розважальні центри.

Ці карантинні обмеження можуть розпочати діяти вже у жовтні.

Загалом профільне відомство через ситуацію з коронавірусом запропонує уряду запровадити заходи, які дозволять винятково вакцинованим відвідувати заходи і користуватися послугами не першої необхідності.

Через погіршення загальної епідситуації у світі низка країн анонсували посилення карантину. Це загрожує і Україні.

Джерело: Delfi