В Латвии для людей, которые не получили две прививки от коронавируса и Covid-сертификат, хотят ввести дополнительные карантинные ограничения.

Министерство здравоохранения страны анонсирует возможность для таких граждан работать только удаленно. Без документа, подтверждающего вакцинацию, их не будут пускать на рабочие места.

— С учетом быстрого распространения коронавируса и прогнозов касательно дальнейшего ухудшения обстановки нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

Кроме того, они не смогут посещать массовые мероприятия и торгово-развлекательные центры.

Эти карантинные ограничения могут начать действовать уже в октябре.

В целом профильное ведомство из-за ситуации с коронавирусом предложит правительству ввести меры, которые позволят исключительно вакцинированным посещать мероприятия и пользоваться услугами не первой необходимости.

Из-за ухудшения общей эпидситуации в мире ряд стран анонсировали усиление карантина. Это грозит и Украине.

Источник: Delfi