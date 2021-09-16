В Украине количество новых больных продолжит увеличиваться. Именно карантинные меры будут иметь значение для сдерживания Covid-19.

Об этом заявила эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире Украинского радио. По ее словам, важное значение имеет то, как и различные заведения будут придерживаться мероприятий, которые прописаны в нормативных документах. А также сколько людей вакцинируются и в какое время.

— Влияет на такой показатель и то, осторожно ли себя ведут люди внутри помещений, здесь я говорю об обязательном проветривании в зданиях, даже если на улице очень холодно, — отметила она.

Эпидемиолог утверждает, что людям необходимо постоянно напоминать о том, что необходимо соблюдать противоэпидемические меры. Это касается всех граждан страны, независимо от того, вакцинированы они или нет.

Для людей, получивших прививки, остаются необходимыми соблюдение дистанции, масочный режим, проветривание помещений. Мухарская утверждает, что сейчас не стоит спешить делать третью прививку, тем более для этого необходимо иметь больше научной информации.

По состоянию на 16 сентября в Украине зафиксировали 5 744 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 1 499 людям, а умер 101 человек.

В семи регионах фиксируется напряженная ситуация с Covid-госпитализациями. Это – Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская и Сумская области.

Источник: Украинськое радио