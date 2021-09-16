В Украине зафиксировали более 5 тыс. новых случаев коронавируса. Из-за увеличения суточного прироста пациентов в еще большем количестве регионов фиксируется напряженная ситуация с Covid-госпитализациями. По этому критерию уже семь регионов не соответствуют показателям зеленой зоны карантина.

По обновленным данным Минздрава, это — Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская и Сумская области.

Показатели (норма — менее 50%):

Винницкая область — 69,8%;

Ивано-Франковская область — 66,1%;

Львовская область — 83,1%;

Николаевская область — 69,3%;

Полтавская область — 61,6%;

Ровенская область — 73,6%;

Сумская область — 50,3%.

Стабильно сложная ситуация в Винницкой, Львовской и Николаевской областях.

В то же время за последние сутки она ухудшилась в Полтавской и Сумской. Зато улучшилась на Закарпатье и на Волыни.

Несмотря на увеличение суточного прироста больных коронавирусом и количества регионов с красными показателями, пока все регионы Украины продолжают находиться в зеленой зоне карантина.

Эксперты прогнозируют, что ситуация может измениться в ближайшее время. Карантин в Украине могут усилить уже в сентябре.