Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Сім областей з червоними показниками – де перевищено норму Covid-госпіталізацій

16 Вересня, 10:00 Людмила Грубнік
отравление
Джерело: Depositphotos

В Україні зафіксували понад 5 тис. нових випадків коронавірусу. Через збільшення добового приросту пацієнтів у ще більшій кількості регіонів фіксується напружена ситуація з Covid-госпіталізаціями. За цим критерієм уже сім регіонів не відповідають показникам зеленої зони карантину.

За оновленими даними МОЗ, це – Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська та Сумська області.

Показники (норма – менше 50%):

  • Вінницька область – 69,8%;
  • Івано-Франківська область – 66,1%;
  • Львівська область – 83,1%;
  • Миколаївська область – 69,3%;
  • Полтавська область – 61,6%;
  • Рівненська область – 73,6%;
  • Сумська область – 50,3%.
Читайте також:

Три сценарії на осінь. Як уникнути Covid-катастрофи в Україні

Стабільно складною ситуація є у Вінницькій, Львівській та Миколаївській областях.

Водночас за останню добу вона погіршилася у Полтавській та Сумській. Натомість поліпшилася на Закарпатті та на Волині.

Попри збільшення добового приросту хворих на коронавірус та кількості регіонів з червоними показниками, поки що усі регіони України продовжують перебувати у зеленій зоні карантину.

Експерти прогнозують, що ситуація може змінитися найближчим часом. Карантин в Україні можуть посилити уже у вересні.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка