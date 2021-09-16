В Україні зафіксували понад 5 тис. нових випадків коронавірусу. Через збільшення добового приросту пацієнтів у ще більшій кількості регіонів фіксується напружена ситуація з Covid-госпіталізаціями. За цим критерієм уже сім регіонів не відповідають показникам зеленої зони карантину.

За оновленими даними МОЗ, це – Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська та Сумська області.

Показники (норма – менше 50%):

Вінницька область – 69,8%;

Івано-Франківська область – 66,1%;

Львівська область – 83,1%;

Миколаївська область – 69,3%;

Полтавська область – 61,6%;

Рівненська область – 73,6%;

Сумська область – 50,3%.

Стабільно складною ситуація є у Вінницькій, Львівській та Миколаївській областях.

Водночас за останню добу вона погіршилася у Полтавській та Сумській. Натомість поліпшилася на Закарпатті та на Волині.

Попри збільшення добового приросту хворих на коронавірус та кількості регіонів з червоними показниками, поки що усі регіони України продовжують перебувати у зеленій зоні карантину.

Експерти прогнозують, що ситуація може змінитися найближчим часом. Карантин в Україні можуть посилити уже у вересні.