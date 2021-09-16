Через зростання кількості нових хворих на коронавірус в Україні восени 2021 року можливі три сценарії розвитку ситуації – помірний, оптимістичний та песимістичний.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– У нас є декілька варіантів розвитку подій – помірний, оптимістичний та песимістичний. Розуміємо, яку кількість місць потрібно підготувати, щоб усі три варіанти пройшли безболісно для нашої країни, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, оптимістичний – коли українська система охорони здоров’я не відчує зростання випадків коронавірусної хвороби, а працюватиме у звичному режимі та надаватиме допомогу іншим пацієнтам.

Водночас, що передбачають два інших варіанти, він не уточнив.

Очільник МОЗ також розповів, що допоможе запобігти масовому поширенню коронавірусу в Україні, це – вакцинація, адаптивний карантин та дотримання протиепідемічних норм, а саме фізичної та соціальної дистанції.

– Яка різниця між фізичною й соціальною дистанцією? Фізична – це відстань 1,5 метра. Соціальна – уникати скупчення людей, – додав міністр.

В Україні за останню добу виявили понад 5 тис. нових випадків коронавірусу. Така кількість свідчить про серйозне погіршення епідситуації у країні.