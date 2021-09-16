Станом на 16 вересня 2021 року в Україні підтверджено загалом 2 331 540 випадків коронавірусу. За добу – 5 744 нових хворих, таке зростання добової кількості хворих є тривожним дзвіночком для країни.
Серед них – 629 дітей та 95 медпрацівників.
Протягом пандемії вірус забрав життя 54 651 людини, за добу – 101.
Водночас одужали загалом 2 226 629 осіб, протягом дня – 1 499.
З початку поширення вірусу у країні провели 12 377 327 ПЛР-тестувань, за останню добу – 34 420.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за день зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498) та Дніпропетровській (415) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 185 випадків;
- Волинська область – 91 випадок;
- Дніпропетровська область – 415 випадків;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 278 випадків;
- Закарпатська область – 54 випадки;
- Запорізька область – 239 випадків;
- Івано-Франківська область – 203 випадки;
- Київська область – 120 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 229 випадків;
- Львівська область – 552 випадки;
- Миколаївська область – 93 випадки;
- Одеська область – 347 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 210 випадків;
- Сумська область – 213 випадків;
- Тернопільська область – 244 випадки;
- Харківська область – 498 випадків;
- Херсонська область – 180 випадків;
- Хмельницька область – 223 випадки;
- Черкаська область – 163 випадки;
- Чернівецька область – 245 випадків;
- Чернігівська область – 169 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 15 вересня 2021 року у країні підтвердили 2 325 796 випадків хвороби, за добу було 4 640 нових хворих.