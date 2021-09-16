Станом на 16 вересня 2021 року в Україні підтверджено загалом 2 331 540 випадків коронавірусу. За добу – 5 744 нових хворих, таке зростання добової кількості хворих є тривожним дзвіночком для країни.

Серед них – 629 дітей та 95 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 54 651 людини, за добу – 101.

Водночас одужали загалом 2 226 629 осіб, протягом дня – 1 499.

З початку поширення вірусу у країні провели 12 377 327 ПЛР-тестувань, за останню добу – 34 420.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за день зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498) та Дніпропетровській (415) областях.

Статистика:

Вінницька область – 185 випадків;

Волинська область – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 415 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 278 випадків;

Закарпатська область – 54 випадки;

Запорізька область – 239 випадків;

Івано-Франківська область – 203 випадки;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 229 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 93 випадки;

Одеська область – 347 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 213 випадків;

Тернопільська область – 244 випадки;

Харківська область – 498 випадків;

Херсонська область – 180 випадків;

Хмельницька область – 223 випадки;

Черкаська область – 163 випадки;

Чернівецька область – 245 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 15 вересня 2021 року у країні підтвердили 2 325 796 випадків хвороби, за добу було 4 640 нових хворих.