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Тривожний дзвіночок: в Україні за добу виявили 5 744 випадки Covid-19

16 Вересня, 08:12 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 16 вересня 2021 року в Україні підтверджено загалом 2 331 540 випадків коронавірусу. За добу – 5 744 нових хворих, таке зростання добової кількості хворих є тривожним дзвіночком для країни.

Серед них – 629 дітей та 95 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 54 651 людини, за добу – 101.

Водночас одужали загалом 2 226 629 осіб, протягом дня – 1 499.

З початку поширення вірусу у країні провели 12 377 327 ПЛР-тестувань, за останню добу – 34 420.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за день зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498) та Дніпропетровській (415) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 185 випадків;
  • Волинська область – 91 випадок;
  • Дніпропетровська область – 415 випадків;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 278 випадків;
  • Закарпатська область – 54 випадки;
  • Запорізька область – 239 випадків;
  • Івано-Франківська область – 203 випадки;
  • Київська область – 120 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 229 випадків;
  • Львівська область – 552 випадки;
  • Миколаївська область – 93 випадки;
  • Одеська область – 347 випадків;
  • Полтавська область – 132 випадки;
  • Рівненська область – 210 випадків;
  • Сумська область – 213 випадків;
  • Тернопільська область – 244 випадки;
  • Харківська область – 498 випадків;
  • Херсонська область – 180 випадків;
  • Хмельницька область – 223 випадки;
  • Черкаська область – 163 випадки;
  • Чернівецька область – 245 випадків;
  • Чернігівська область – 169 випадків.

коронавірус в україні 16 вересня

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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 15 вересня 2021 року у країні підтвердили 2 325 796 випадків хвороби, за добу було 4 640 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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