Станом на 15 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 325 796 випадків коронавірусу. У країні триває зростання добової кількості нових хворих, за добу їх – 4 640.

Серед них – 531 дитина та 95 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 54 550 людей, за добу – 93.

Одужали за час пандемії 2 225 130 осіб, протягом дня – 1 858 громадян.

За час поширення вірусу у країні провели 12 342 907 ПЛР-тестувань, протягом доби – 33 878.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (361), Харківській (343) та Львівській (294) областях.

Статистика:

Вінницька область – 147 випадків;

Волинська область – 102 випадки;

Дніпропетровська область – 273 випадки;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 116 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 212 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 181 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 247 випадків;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 74 випадки;

Одеська область – 361 випадок;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 109 випадків;

Тернопільська область – 152 випадки;

Харківська область – 343 випадки;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 224 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 33 випадки.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 14 вересня 2021 року у країні виявили 2 321 156 випадків коронавірусу, за добу було 3 332 нових хворих.