Станом на 15 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 325 796 випадків коронавірусу. У країні триває зростання добової кількості нових хворих, за добу їх – 4 640.
Серед них – 531 дитина та 95 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померли 54 550 людей, за добу – 93.
Одужали за час пандемії 2 225 130 осіб, протягом дня – 1 858 громадян.
За час поширення вірусу у країні провели 12 342 907 ПЛР-тестувань, протягом доби – 33 878.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (361), Харківській (343) та Львівській (294) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 147 випадків;
- Волинська область – 102 випадки;
- Дніпропетровська область – 273 випадки;
- Донецька область – 260 випадків;
- Житомирська область – 116 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 212 випадків;
- Івано-Франківська область – 135 випадків;
- Київська область – 181 випадок;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 247 випадків;
- Львівська область – 294 випадки;
- Миколаївська область – 74 випадки;
- Одеська область – 361 випадок;
- Полтавська область – 134 випадки;
- Рівненська область – 210 випадків;
- Сумська область – 109 випадків;
- Тернопільська область – 152 випадки;
- Харківська область – 343 випадки;
- Херсонська область – 222 випадки;
- Хмельницька область – 224 випадки;
- Черкаська область – 116 випадків;
- Чернівецька область – 174 випадки;
- Чернігівська область – 33 випадки.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 14 вересня 2021 року у країні виявили 2 321 156 випадків коронавірусу, за добу було 3 332 нових хворих.