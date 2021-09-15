Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Зростання триває: в Україні за добу 4 640 випадків Covid-19

15 Вересня, 08:17 Людмила Грубнік
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 15 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 325 796 випадків коронавірусу. У країні триває зростання добової кількості нових хворих, за добу їх –  4 640.

Серед них – 531 дитина та 95 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 54 550 людей, за добу – 93.

Одужали за час пандемії 2 225 130 осіб, протягом дня – 1 858 громадян.

За час поширення вірусу у країні провели 12 342 907 ПЛР-тестувань, протягом доби – 33 878.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (361), Харківській (343) та Львівській (294) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 147 випадків;
  • Волинська область – 102 випадки;
  • Дніпропетровська область – 273 випадки;
  • Донецька область – 260 випадків;
  • Житомирська область – 116 випадків;
  • Закарпатська область – 49 випадків;
  • Запорізька область – 212 випадків;
  • Івано-Франківська область – 135 випадків;
  • Київська область – 181 випадок;
  • Кіровоградська область – 31 випадок;
  • Луганська область – 247 випадків;
  • Львівська область – 294 випадки;
  • Миколаївська область – 74 випадки;
  • Одеська область – 361 випадок;
  • Полтавська область – 134 випадки;
  • Рівненська область – 210 випадків;
  • Сумська область – 109 випадків;
  • Тернопільська область – 152 випадки;
  • Харківська область – 343 випадки;
  • Херсонська область – 222 випадки;
  • Хмельницька область – 224 випадки;
  • Черкаська область – 116 випадків;
  • Чернівецька область – 174 випадки;
  • Чернігівська область – 33 випадки.
Читайте також:

Що робити, якщо термін дії Covid-сертифіката закінчується – пояснення юриста

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 14 вересня 2021 року у країні виявили 2 321 156 випадків коронавірусу, за добу було 3 332 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка