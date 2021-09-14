Станом на 14 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 321 156 випадків коронавірусу. У країні фіксується різке зростання добового приросту нових хворих, за добу їх – 3 332.
Серед них – 364 дитини та 58 медпрацівників.
Протягом пандемії вірус забрав життя 54 457 осіб, за день – 97.
Одужали загалом 2 223 272 українці, за добу- 1 404 особи.
За увесь час у країні провели 12 309 029 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 29 281.
Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (260), Львівській (241) та Одеській областях.
Статистика:
- Вінницька область – 109 випадків;
- Волинська область – 66 випадків;
- Дніпропетровська область – 191 випадок;
- Донецька область – 195 випадків;
- Житомирська область – 58 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 48 випадків;
- Київська область – 101 випадок;
- Кіровоградська область – 14 випадків;
- Луганська область – 214 випадків;
- Львівська область – 241 випадок;
- Миколаївська область – 30 випадків;
- Одеська область – 232 випадки;
- Полтавська область – 88 випадків;
- Рівненська область – 141 випадок;
- Сумська область – 84 випадки;
- Тернопільська область – 99 випадків;
- Харківська область – 260 випадків;
- Херсонська область – 59 випадків;
- Хмельницька область – 109 випадків;
- Черкаська область – 143 випадки;
- Чернівецька область – 174 випадки;
- Чернігівська область – 57 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 13 вересня 2021 року у країні підтвердили 2 317 824 випадки хвороби, за добу було 1 205 нових хворих.