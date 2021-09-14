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Різке зростання: за добу в Україні 3 332 нових випадки Covid-19

14 Вересня, 08:13 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 14 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 321 156 випадків коронавірусу. У країні фіксується різке зростання добового приросту нових хворих, за добу їх – 3 332.

Серед них – 364 дитини та 58 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 54 457 осіб, за день – 97.

Одужали загалом 2 223 272 українці, за добу- 1 404 особи.

За увесь час у країні провели 12 309 029 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 29 281.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (260), Львівській (241) та Одеській областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 109 випадків;
  • Волинська область – 66 випадків;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок;
  • Донецька область – 195 випадків;
  • Житомирська область – 58 випадків;
  • Закарпатська область – 44 випадки;
  • Запорізька область – 163 випадки;
  • Івано-Франківська область – 48 випадків;
  • Київська область – 101 випадок;
  • Кіровоградська область – 14 випадків;
  • Луганська область – 214 випадків;
  • Львівська область – 241 випадок;
  • Миколаївська область – 30 випадків;
  • Одеська область – 232 випадки;
  • Полтавська область – 88 випадків;
  • Рівненська область – 141 випадок;
  • Сумська область – 84 випадки;
  • Тернопільська область – 99 випадків;
  • Харківська область – 260 випадків;
  • Херсонська область – 59 випадків;
  • Хмельницька область – 109 випадків;
  • Черкаська область – 143 випадки;
  • Чернівецька область – 174 випадки;
  • Чернігівська область – 57 випадків.
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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 13 вересня 2021 року у країні підтвердили 2 317 824 випадки хвороби, за добу було 1 205 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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