Станом на 14 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 321 156 випадків коронавірусу. У країні фіксується різке зростання добового приросту нових хворих, за добу їх – 3 332.

Серед них – 364 дитини та 58 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 54 457 осіб, за день – 97.

Одужали загалом 2 223 272 українці, за добу- 1 404 особи.

За увесь час у країні провели 12 309 029 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 29 281.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (260), Львівській (241) та Одеській областях.

Статистика:

Вінницька область – 109 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 195 випадків;

Житомирська область – 58 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 48 випадків;

Київська область – 101 випадок;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 232 випадки;

Полтавська область – 88 випадків;

Рівненська область – 141 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 260 випадків;

Херсонська область – 59 випадків;

Хмельницька область – 109 випадків;

Черкаська область – 143 випадки;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 57 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 13 вересня 2021 року у країні підтвердили 2 317 824 випадки хвороби, за добу було 1 205 нових хворих.