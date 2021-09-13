Понад 40% українців підтримують дотримання карантинних обмежень, якщо існують ризики поширення коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування, презентовані Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

За їхніми даними, 43% опитаних заявили про те, що треба ретельно дотримуватися карантинних обмежень, доки існують ризики поширення коронавірусу. Вони підтримують таку позицію, навіть якщо це загрожує зниженням рівня добробуту для більшості людей.

Водночас лише 23% респондентів вважають, що потрібно якнайшвидше відмовитися від обмежень, щоб громадяни змогли нормально працювати та заробляти на життя.

У разі зростання рівня захворюваності на коронавірус у тому чи іншому населеному пункті опитані заявляли про підтримку обов’язкового і безкоштовного тестування для усіх охочих (46%), заборони проведення масових заходів (40%) та впровадження 14-денної ізоляції для всіх, хто прибуває з країн, де захворюваність вища, ніж в Україні (38%).

А от обмеження руху транспорту у такому разі підтримує значно менша кількість громадян – 2,6%.

Натомість значна частина респондентів, а саме 56,5%, вважає доцільним запровадження обмежень на проведення масових релігійних заходів до завершення пандемії коронавірусу, проти – 22,5%.

Ставлення населення до карантину в Україні вивчали впродовж 14-24 серпня 2021 року, під час нього опитали 2 001 респондента на території України (за винятком окупованих територій). Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва