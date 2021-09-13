Более 40% украинцев поддерживают соблюдение карантина, если существуют риски распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

По их данным, 43% опрошенных заявили о том, что надо тщательно соблюдать карантин, пока существуют риски распространения коронавируса. Они поддерживают такую ​​позицию, даже если это грозит снижением уровня благосостояния для большинства людей.

В то же время только 23% респондентов считают, что нужно как можно быстрее отказаться от ограничений, чтобы граждане смогли нормально работать и зарабатывать на жизнь.

В случае роста уровня заболеваемости коронавирусом в том или ином населенном пункте опрошенные заявляли о поддержке обязательного и бесплатного тестирования для всех желающих (46%), запрета проведения массовых мероприятий (40%) и внедрения 14-дневной изоляции для всех прибывающих из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38%).

А вот ограничения движения транспорта в таком случае поддерживает значительно меньшее количество граждан — 2,6%.

Зато значительная часть респондентов, а именно 56,5%, считает целесообразным введение ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий до завершения пандемии коронавируса, против — 22,5%.

Отношение населения к карантину в Украине изучали в течение 14-24 августа 2021 года, они опросили 2 001 респондента на территории Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива